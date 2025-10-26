Miguel Frigenti se reencuentra con Elena Rodríguez y le pide explicaciones por llamarle 'deficiente'

Fiesta 26 OCT 2025 - 20:03h.

El esperado reencuentro entre Miguel Frigenti y Elena Rodríguez en 'Fiesta' tras su enfrentamiento en redes sociales

Elena Rodríguez anuncia el ingreso hospitalario de su madre: "Me tuve que marchar de la gala de Supervivientes All Stars"

Compartir







'Fiesta' pilla por el pasillo de Mediaset a Elena Rodríguez para preguntarle por las impactantes imágenes en las que aparece su hija, Adara Molinero, desesperada ante una de las peores noches en la historia de 'Supervievientes' debido al temporal que ha sacudido la playa. En el vídeo vemos a una Adara al límite por una fuerte tormenta que ha inundado los Cayos Cochinos y gritando "¡Sacadme de aquí!". Pero antes de responder, Elena se ha reencontrado con Miguel Frigenti, con quien tiene una importante cuenta pendiente.

Así ha sido el reencuentro entre Elena Rodríguez y Miguel Frigenti

"Estoy un poco disgustado porque me llamas deficiente", son las primeras y directas palabras de Frigenti nada mas ver a Elena. La madre de Adara responde rápidamente que no recuerda ese momento y pide que le muestren el mensaje en el que le llama 'deficiente' a Miguel: "Si tengo que pedir perdón lo pido porque, ante todo, no soy nada rencorosa. De hecho, estáis invitados a nuestro podcast, tú y tu madre, piénsatelo". Él, rápidamente, busca en su móvil en tweet del que habla y se lo enseña.

"Me vais a perdonar porque yo no llevo mi Twitter. Decidí salirme porque me hace daño todos los comentarios que veo de Adara. Entonces, como me minan y me sacan del concurso, y yo no quiero ser una odiadora...", es la explicación que da Elena Rodríguez antes esto y añade "fíjate, que me hace hasta ilusión verte, para que veas que no soy nada rencorosa". Frigenti responde: "Me fastidió mucho que me dijeras eso... es que ha habido muchos sentimientos. Me dolió que me dijeras que era un odiador".

Ante estas palabras, Elena se defiende alegando que algunos colaboradores "se pasan muchísimo" a la hora de comentar el reality y, concretamente, a la hora de opinar sobre su hija Adara. Por su parte, Frigenti dice que cuando considera que Adara lo hace bien la defiende, pero que si se queja por la lluvia, la va a criticar al igual que ha hecho ella con él, que "cuando he estado en un reality tu hija me ha dado hasta en el carnet de identidad".

"A mí me encantaría que Frigenti fueras a 'Supervivientes' porque, si fueras a 'Supervivientes', sabrías de lo que hablas. Por favor, ve el año que viene y te darás cuenta de que se pasa muy mal y hay que expresarse como cada uno es. Adara lo que tiene de maravilloso es que ella lo que siente, lo dice y lo hace. Yo, si lo haces bien, te defenderé. Y estoy segura de que yo te criticaré con más cariño", termina de decir Elena. Tras esto, Frigenti le recomienda que no deje sus redes en gente que responda de esa manera y firman la paz con un abrazo.