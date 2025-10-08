Elena Rodríguez revela a qué concursante de 'Supervivientes All Stars' quiere ver en la final con Adara Molinero

Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 18:28h.

La segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' tiene claro a qué concursante quiere ver en la final junto a su hija

Desde su expulsión de 'Supervivientes All Stars', Elena Rodríguez se ha convertido en la defensora en plató de su hija, Adara Molinero, a la que sueña con ver en la final de esta segunda edición haciéndose con la victoria, algo que en caso de producirse haría que la influencer obtuviera su segundo triunfo en un reality tras haber ganado la séptima edición de 'Gran Hermano VIP'.

En Instagram, ha hecho un directo en el que ha revelado que tiene claro a quién quiere ver en la final con su hija y esa persona es Tony Spina, que se ha convertido en inseparable de la influencer en los Cayos Cochinos aunque ya se llevaban bien antes del reality porque ella es amiga íntima de Marta Peñate desde que coincidieran en la primera edición.

En su directo, la exconcursante de 'GH DÚO' también ha defendido los méritos de su hija para continuar en el concurso y es que considera que da mucho contenido y que se esfuerza en la supervivencia. Además, ha subrayado que considera que la audiencia hizo bien en salvar a Adara y no a ella cuando estuvieron nominadas a la vez porque cree que su hija aporta mucho al reality por su forma de ser.