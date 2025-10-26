Supervivientes 26 OCT 2025 - 14:47h.

Adara Molinero, al límite, vive su peor noche en 'Supervivientes All Stars': "¡Sacadme de aquí!"

Llegan desde Honduras unas imágenes en las que podemos a ver a una Adara Molinero al límite como consecuencia de una tormenta que ha alterado la noche de los participantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Ya en su día la vimos muy alterada cuando activó el protocolo de abandono, pero, lo que ha sucedido este fin de semana, nos deja a una Adara desesperada por lo que está viviendo en el reality.

La situación es muy complicada para los participantes y, a tan solo cuatro días de la gran final, Adara se viene abajo debido al hecho de que están experimentando el peor temporal registrado hasta la fecha en este reality. Es por ello por lo que una fuerte lluvia empapa todo el material que tienen para dormir y Adara se viene abajo: "Me va a dar algo. Te juro que me va a dar algo. Es inhumano esto, por favor. Tengo el saco lleno de agua", se lamenta la superviviente. La playa inundada y todo lleno de agua. Esto es lo que ha provocado que Adara rompiera a llorar.

Pero el peor momento de Adara en esta secuencia inédita (que se analizará al detalle este domingo en 'Conexión Honduras' junto a Sandra Barneda) llega cuando la escuchamos gritar, desesperada "¡Sacadme de aquí!". De hecho, tal es el temporal que están viviendo en Honduras que no se descarta la evacuación de los participantes, tal y como informan en el programa ''Vaya fama!'.

Nos comentan desde Honduras que no solo Adara ha sufrido este fuerte temporal: "La lluvia ha provocado ríos dentro de la playa. Han vivido mojados y han entrado en pánico, no solo Adara. Adara ha sido la que más ha podido brotar, pero todos han entrado en pánico, todos han gritado y todos han llorado a días de la final. Ellos se imaginaban unos últimos días de agradecer y ahora están teniendo una recta final muy dura. Lo están pasando muy mal. A cinco días de la final algunos se están planteando abandonar".

Bea Retamal quiere reencontrarse con Adara Molinero en 'GH DÚO'

Mientras tanto, Bea Retamal se encuentra este fin de semana visitando la casita de 'Uno de GH20'. Allí, la ganadora de 'GH 17' ha confesado que le gustaría coincidir con Adara en una posible y futura edición de 'GH DÚO' para "ver si pudiéramos conectar de otra forma porque es que yo no entiendo qué le he hecho". "Se me quedó esa cosa ahí de por qué tanta rabia hacia mí, qué te pasa conmigo, cuál es tu problema, qué te molesta de mí. Yo es que nunca me he llevado ni bien ni mal, yo nunca he tenido un problema con ella, es de ella conmigo", ha llegado a confesar 'naranjita la lía'. ¿Llegaremos a presenciar este momentazo televisivo?