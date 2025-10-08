Elena Rodríguez habla de la secuela que sufre tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

Silvia Herreros 08 OCT 2025 - 16:33h.

La madre de Adara Molinero ha notado un gran impacto en su cuerpo debido a la "falta de alimento" en Honduras

Elena Rodríguez aclara en qué trabajará tras 'Supervivientes All Stars'

Elena Rodríguez habla de las secuelas que sufre tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Aunque no estuvo más que un par de semanas en Honduras, pues fue la segunda expulsada de la edición, la madre de Adara Molinero ha notado cómo las extremas condiciones del reality han causado auténticos estragos en su cuerpo.

La exconcursante de 'Supervivientes' intenta mantener siempre un estilo de vida lo más saludable posible. A sus 53 años, la triatleta practica deporte "5 días a la semana" y no come "ultraprocesados". Cambiar sus hábitos de manera radical, aunque fuera solo durante 15 días, ha hecho que su cuerpo pierda musculatura de manera radical.

"Perdí mucha masa muscular en 'Supervivientes' por la falta de alimento. Empecé tarde con las pesas y si hubiese empezado hace más tiempo con ejercicios de fuerza hoy me sería más fácil adaptarme", ha dicho haciendo referencia a lo mucho que ha sufrido su cuerpo como consecuencia de su último y breve paso por los Cayos Cochinos.

Si bien es cierto que su cambio físico no es comparable al que tuvo tras su participación en la edición de 'Supervivientes 2020', en la que estuvo participando durante 98 largos días y en la que adelgazó 7,9 kilos de peso, Elena Rodríguez nota muchísimo el cambio.

No obstante, y pese al hecho de haber perdido tono muscular, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' confía y tiene claro que, con un poco de constancia y sacrificio, logrará recuperar su atlética figura. "Confío, el cuerpo tiene memoria", dice mientras explica que le está "costando mucho" retomar su rutina de entrenamiento y ejercicio.

A la taxista no le importa reconocer que ha dejado de entrenar tras su paso por Honduras y, aunque ahora esté "empezando" de nuevo a hacer ejercicio, asegura que "normalmente" suele correr "tres días a la semana"; un deporte que compagina con "con la natación y con la bici una vez a la semana" y "últimamente" también con ejercicios de "pesitas". Parece mucho, pero luego no lo es", asegura la deportista.