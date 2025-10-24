Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 18:34h.

La madre de Adara Molinero ha revelado que se marchó de la gala de 'Supervivientes All Stars' para acudir al lado de su madre

Elena Rodríguez aclara en qué trabajará tras 'Supervivientes All Stars' y habla de su relación con Pedro Solà

En la octava gala de 'Supervivientes All Stars' se vivieron unas nominaciones decisivas porque queda solo una semana para la gran final de esta segunda edición. Tras la proclamación de los dos primeros finalistas, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, se anunciaron los nombres de los nominados: Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno. La madre de la madrileña, Elena Rodríguez, no pudo ver esas últimas nominaciones desde plató porque se tuvo que marchar y ahora ha revelado que el motivo es que han ingresado a su madre en el hospital.

En alguna ocasión, Elena ha hablado de su familia, pero se limita a mencionar en redes a sus hijos, Adara y Aitor Molinero, a sus nietos, Martín y Adriana, y a su prometido, Pedro Solà. No obstante, en esta ocasión, para contarle a sus seguidores qué es lo que había ocurrido, ha decidido compartir una foto dándole la mano a su madre en el hospital para contarles que se marchó de la gala para estar a su lado.

"Ayer me tuve que marchar de la gala porque ingresaron a mi mamá. Tiene Alzheimer y llevamos luchando contra esta enfermedad muchos años. Lo explico porque me habéis preguntado mucho. Ella ya se encuentra un poquito mejor. Gracias a todos por preocuparos", ha comentado la exconcursante de 'GH DÚO' junto a la mencionada fotografía que ha difundido en sus stories de Instagram para informar a sus seguidores.

También les ha contado que en el hospital está llenando las horas con una lectura que les ha querido recomendar: se trata de 'La rueda de la vida', de Elizabeth Kübler-Ross. "Es un libro profundo y lleno de luz. Elizabeth Kübler-Ross nos enseña a entender la vida, la muerte y el sentido de cada experiencia con una mirada llena de amor y esperanza", ha escrito Elena Rodríguez junto a una foto en la que se ve que sigue en el hospital, haciendo compañía a su madre.

Ya en el pasado, la madre de Adara le había contado a sus seguidores que le preocupaba tener Alzheimer en un futuro y que se había sometido a pruebas genéticas para conocer su predisposición a padecerlo porque tenía un caso muy cercano en su familia, por lo que estaba muy concienciada con lo que supone sufrir esta enfermedad.