Siempre será Harry Potter, pero esto es algo que Daniel Radcliffe ha sido capaz de asumir y aceptar

MadridConvertirse en el protagonista de una de las sagas más esperadas es todo un orgullo, pero también una responsabilidad que Daniel Radcliffe supo asumir cuando solo tenía 11 años, a pesar de que no siempre fue sencillo. El joven pasó por momentos muy buenos, cumplió el sueño de muchos niños de su edad y también de actores mucho más mayores; también tuvo que enfrentarse a las consecuencias que le trajo el peso de la fama.

La selección de Radcliffe no estuvo exenta de polémica, aunque lo cierto es que fue bastante nimia, porque el único problema que veían en él es que sus ojos eran azules y no verdes, como se señalaba en reiteradas ocasiones en los libros, los ojos de su madre. Una vez superado esto (se pensó en ponerle lentillas, pero finalmente se dejó estar), el joven demostró estar a la altura del encargo.

Desde que era un niño la interpretación fue su objetivo y cuando se convirtió en Harry Potter ya había participado en varias producciones, de hecho, ya había trabajado con Maggie Smith, quien dio vida a la profesora McGonagall. Gracias a este proyecto pasó a ser conocido y seguido, la presión se convirtió en una losa que le pasó una gran factura conforme crecía. Antes de terminar con la saga, el joven Radcliffe ya tenía problemas con el alcohol, algo a lo que recurrió para poder lidiar con todo.

“Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”, afirmó hace tiempo en una entrevista para BBC Desert Island Discs. “Me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”. Con el tiempo pudo superar sus problemas de adicción, pero no ha sido un camino fácil, como tampoco ha sido un camino sencillo desligarse del mago Potter, algo que nunca llegará a hacer del todo, pero que ha asumido y abrazado.

Desde antes de terminar con este proyecto fue aceptando otros que le mantenían completamente alejado del mundo mágico. Retos interpretativos que llamaron la atención del público por lo atrevidos y que le permitían demostrar que, efectivamente, él no es Harry Potter, sino un estupendo actor. Uno de sus primeros trabajos en el teatro fue Equus, donde no solo interpretaba a alguien que se sentía atraído por los caballos, también aparecía desnudo en el escenario.

Una vez que se acabó la saga Potter, los proyectos que aceptó no fueron menos extravagantes, aunque en su mayor parte se centraron en el cine independiente. No era cuestión de dinero, ganó mucho en poco tiempo (“Me pagaron tan bien por hacer las películas de Harry Potter que es ridículo”, dijo en Parade en 2012), necesitaba arriesgar y podía hacerlo.

Participó en la película de terror The Woman in Black, pero también dio vida a un hombre al que le salen cuernos cuando le acusan de asesinato (Horns), un cadáver flatulento (Swiss Army Man) o un paseador de perros (Trainwreck), ha participado en la saga Ahora me ves, en la segunda y la tercera, pero también en la película La ciudad perdida. Se le ha podido ver en series de televisión, pero ha sido en el teatro donde más ha estado trabajando. Con Merrily We Roll Along consiguió su primer Tony.

En lo personal siempre ha sido más que discreto, llegó a salir del teatro toda la temporada con la misma ropa para evitar que los fotógrafos tuvieran material sobre él. Comparte su vida con la actriz Erin Darke, con quien en 2023 tuvo a su primer hijo.