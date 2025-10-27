El pasaje del terror más extremo de Europa está en Barcelona y hay que firmar un consentimiento en el que aceptas sufrir vejaciones

Ana Rosa Quintana: "Se acerca Halloween y Junts debate si da calabazas al Gobierno Frankenstein"

Compartir







En Barcelona ha abierto el pasaje del terror más extremo de Europa. Antes de entrar, los participantes deben firmar un consentimiento en el que aceptan sufrir vejaciones y llegar a límites realmente duros. Sus organizadores aseguran que está destinado a un público muy reducido: personas que buscan poner a prueba su cuerpo y su mente. Aun así, las entradas se agotan cada día.

'Vamos a ver' ha podido hablar con David Moreno, director de la experiencia, quien da más detalles del pasaje: "Nosotros tenemos un scream park, donde todas las experiencias están pensadas para el gran público. Esta es una de las pocas en las que un aforo de 200 personas paga 20 euros más para realizar esta experiencia. Se vive una simulación en la que, este año, la temática es un exorcismo. Ellos viajan por los infiernos y viven torturas como si realmente estuvieran en el infierno".

David Moreno: "En todo momento hay una palabra de seguridad para que la persona pueda parar"

Recalca que el pasaje es seguro en todo momento: "Es una simulación. En todo momento hay una palabra de seguridad para que la persona pueda parar si se le propone hacer algo que no quiere. Es una experiencia muy segura".

Explica la popularidad del pasaje: "A la gente le gusta mucho venir y hacerse la foto inicial y final del pasaje, lo que nos genera mucho contenido viral en redes. Pero, a diferencia de una experiencia similar en Estados Unidos, aquí es una simulación".