Miguel Salazar Madrid, 27 OCT 2025 - 17:36h.

Así actuó el ladrón de relojes a Iker Casillas. El autor reconoce su arrepentimiento en unas declaraciones en exclusiva

Iker Casillas arremete en ‘El tiempo justo’ contra el ladrón confeso del robo en su casa: "Hay que ser…"

Compartir







Continúan saliendo más informaciones clave de la investigación que afecta al exfutoblista Iker Casillas, quien ha sido víctima de un robo de relojes valorados en más de 50.000 euros en su casa de Madrid. El autor confeso del hurto ha hablado en exclusiva con el periodista Álex Álvarez para 'El tiempo justo'.

En las declaraciones, que podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, el responsable del acto delictivo relata cuál fue su milimetrado plan para actuar. "Me ponen que yo soy un experto relojero, Y claro... yo desmonté uno viendo vídeos de YouTube. Vamos, mis conocimientos de reloj son pues eso: ver la hora y afición por ellos", cuenta.

El trabajo del ladrón en la casa de Casillas

El ladrón detalla cuál es su labor al frente de la vivienda del excampeón del mundial de 2010. "Yo teóricamente soy de mantenimiento pero yo hacía funciones de seguridad. Aunque no debía, pero hacía porque no debo decir más nombres. He hecho funciones que no me competían por hacerle un favor", aclara.

Además, asegura que aún no ha recibido el despido oficial pero que no tiene ningún interés en volver a su casa. "Me iba a pasar por las cosas. Todavía no me han echado, pero yo ya no quiero volver por allí", señala. Recordemos que en esta trama hay otra implicada: la pareja del autor confeso. Esta se exculpa y su novio ha querido mostrar su arrepentimiento por el mediático suceso. "Si pudiera volver atrás, sobe todo no por mí, por mi mujer. Si hubiera podido cambiar esto lo hubiera cambiado, pero cuando la cosa está hecha, está hecha", puntualiza.