Sandra Aladro desvela en ‘El tiempo justo’ novedades sobre la supuesta reconciliación antes del enfrentamiento entre las colaboradoras

‘El tiempo justo’ vivió este martes una de sus tardes más tensas tras las declaraciones de Alexia Rivas, que desveló nuevos datos sobre la relación entre Anita Williams y Montoya.

La periodista aseguró que la pareja se habría dado una segunda oportunidad y que la exconcursante de Supervivientes All Stars aún guarda al piloto en su teléfono móvil con un nombre muy significativo: “el amor de mi vida”.

Antes de que Rivas contestara a Anita, que ya había hecho lo propio en el plató de ‘Supervivientes All Stars’, Sandra Aladro relató en el plató que Anita y Montoya habrían pasado juntos la noche en Barcelona, a pesar de estar alojados en distintos hoteles por compromisos profesionales.

Según Aladro, ambos coincidieron en una fiesta y desaparecieron de forma misteriosa, reapareciendo al día siguiente cuando Montoya fue visto saliendo del hotel de Anita “con la misma ropa de la noche anterior”. La periodista dejó que el público sacara sus propias conclusiones, pero todo apuntaba a una reconciliación en toda regla.

La información de Alexia

Alexia Rivas aportó más detalles sobre la situación sentimental de la pareja: “Un amigo mío se encontró con Anita en un concierto de Andy y Lucas y vio en su móvil una conversación abierta con Montoya, su foto como fondo de pantalla y guardado el contacto como ‘el amor de mi vida’”.

La colaboradora explicó que había contrastado la información con varias fuentes del entorno de la modelo, quienes confirmaron que la pareja habría retomado el contacto en los últimos días. “Se siguen viendo y han dormido juntos en Barcelona”, sentenció Alexia.

Alexia le manda un contundente mensaje a Anita

Sin embargo, las palabras de Alexia desataron la furia de Anita Williams, que reaccionó escribiéndole en privado para exigirle que revelara la identidad de su fuente. “Dime quién es esa persona porque te está contando cosas de mí”, le habría reclamado.

Rivas explicó que Anita se mostró “desatada e histérica” en sus mensajes y que finalmente acabó pidiéndole disculpas, aunque la tensión entre ambas sigue latente.

“Anita, deja de escribirme tonterías y hazte cargo de tu vida. Yo me hago cargo de mis informaciones”, zanjó Alexia ante las cámaras.