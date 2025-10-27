Silvia Herreros 27 OCT 2025 - 11:42h.

Nagore Robles y Carla Flilan posan juntas y desatan los rumores de reconciliación. La presentadora de 'Uno de GH 20' y la influencer decidieron poner fin a su relación sentimental el pasado mes de julio. Desde entonces, han estado dedicándose bonitas palabras y deseándose lo mejor la una a la otra. Su reciente reencuentro durante la fiesta de cumpleaños de Dulceida ha desatado los rumores de una posible reconciliación, apenas tres meses después de su ruptura.

La exconcursante de 'GH' y la catalana mantuvieron una discretísima relación durante casi tres años. Una relación que llegaba a su fin de la misma forma. Después de un mes cargado de especulaciones, Flila se animaba a confirmar lo que en redes sociales ya era un secreto a voces.

Nagore y Carla decidieron continuar con sus vidas por separado. Sin embargo, en las últimas semanas podrían haber tenido un acercamiento. Después de compartir stories en los que se podía ver la correa de Nash - perro de la natural de Basauri -, los rumores se dispararon. Ahora, ambas han coincidido en la fiesta temática por el 36º cumpleaños de Dulceida.

Una fiesta de hadas tras la que la reina de las redes ha quedado eclipsada por las imágenes y vídeos con las que Carla Flila y Nagore Robles parecen estar confirmando su relación. Carla Flila ha querido compartir con sus seguidores algunos recuerdos de lo vivido en el cumpleaños de Aída Domenech. Una increíble fiesta en la que hubo "bailes, risas y mucha diversión". "Y algún reencuentro que ni las hadas se esperaban. Qué noche más mágica", ha escrito la creadora de contenido junto a un carrusel de imágenes y vídeos en el que incluye un posado con la que se suponía era su exnovia.

Muy juntas y sonrientes, Carla y Nagore consiguen con esta imagen que buena parte de sus seguidores piensen que han decidido darse una nueva oportunidad. "Reconcili-hadas", escriben sus seguidores junto al post mientras bromean y hacen un juego de palabras con la temática de la fiesta. "Esas sonrisas y brillo en los ojitos se da cuando están juntas", "Esa sonrisa lo dice todo" o "Mi pareja favorita", son otros ejemplos.

Algunos internautas opinan que esta foto no es sinónimo de confirmación de nada. De hecho, alegan que es posible llevarse bien tras su ruptura y que es perfectamente posible que ambas sean "amigas" de la cumpleañera y que estuvieran "invitadas" al evento. "El mejor ejemplo de que después de una ruptura, el amor hacia persona nunca acaba. Simplemente admiración en caminos diferentes.

Además, por si fuera poco, la pareja ha querido grabar un vídeo que no ha hecho otra cosa más que avivar los rumores y teorías de que podrían haberse reconciliado. En el mismo, publicado por Carla y reposteado por Nagore a través de Tiktok, se ve a las dos realizando uno de los trends del momento.

Con el tema Me llamas de José Luis Perales de fondo, Flila bromea sobre su soltería y pestañea muy rápido, porque si lo haces, "en un abrir y cerrar de ojos te vuelves a enamorar". Es entonces cuando aparece Nagore Robles en escena; algo que ha sido interpretado por muchos como una manera de reconocer que se habrían reconciliado.