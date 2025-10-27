La influencer se abrió como nunca al confesar lo duro que fue "aceptar" que su padre iba a tener relaciones con hombres tras separarse de su madre

Miri Pérez-Cabrero revela en el puente de las emociones de 'Supervivientes All Stars' todo sobre el divorcio de sus padres y habla sobre su exnovio: "Fue duro"

Compartir







Miri Pérez-Cabrero compartió en 'Supervivientes All Stars 2025' un capítulo de su vida que hasta ahora apenas había tocado: la separación de sus padres en mitad de su infancia. La influencer relató lo duro que fue saber a los 8 años que su padre iba a tener relaciones con hombres. "No lo acababa de entender", decía en 'El puente de las emociones'.

Ahora, Eduardo ha reaccionado a las emotivas palabras de su hija, sobe la que asegura que está haciendo "un programa impresionante". "Puede parecer complicado, pero no lo fue tanto. Te dejas guiar un poco por los sentimientos, por lo que es lógico", relata. Miri confesó que fueron sus amigas, a través de una discusión, las que le desvelaron que su padre era homosexual. "Ha sido muy valiente", decía.

Joaquín Prat, al padre de Miri: "Los convecionalismos son de otra época"

"No hay ningún manual ni nada que te pueda servir. Pero aquí tenéis el ejemplo, han salido dos niñas maravillosas. Tenéis a Miri pero Blanca es estupenda", comparte Edu Pérez-Cabrero en 'El tiempo justo'. Este cuenta, como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, que su primer "ejercicio" fue el suyo "propio" de "entender" la situación. "Pasa un tiempo ylas personas más directas son las que lo saben", apostilla.

Por videollamada, Edu asegura que su visión estaba basada en "el optimismo" y en la "empatía". "Lo hemos conseguido. Hace tiempo que estamos muy bien, formamos una familia un poco diferente de la tradicional pero unida donde todos estamos encantados y nos llevamos súper bien", comparte el hombre. Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, reaccionaba sin rodeos a las palabras de Edu. "Los convencionalismos son de otra época", comenta.