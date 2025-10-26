Patricia Fernández 26 OCT 2025 - 22:02h.

Sandra Barneda pregunta a Blanca, hermana de Miri, en su primera vez en plató esta edición, por Froilán

El juego de líder y un giro inesperado de Miri en las últimas nominaciones de la edición proclamaban los dos primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars'

En la parte previa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', en Mediaset Infinity, los colaboradores y defensores de los concursantes comentaban todo lo que ha ocurrido en los últimos días en Honduras.

Blanca, hermana de Miri Pérez-Cabrero, se sentaba por primera vez en esta edición en el plató, donde se pronunciaba sobre el movimiento de su hermana, como líder, en las últimas nominaciones, donde decidía no nominar a Tony Spina y, sin saberlo, convertirle en finalista junto a ella.

La pregunta de Sandra Barneda a Blanca, hermana de Miri Pérez-Cabrero

Marta Peñate aseguraba tener la teoría de que "hay estrategia" en esta decisión que tomaba la concursante y, en medio de todo esto, Sandra Barneda hacía un inciso para preguntar por algo a Blanca.

"Hace mucho que no nos vemos, no te he visto en esta edición, ¿tu conoces a Froilán en persona?", preguntaba la presentadora y Blanca respondía: "No, me encantaría, se ve que es muy cachondo y muy simpático, pero no le conozco". Respuesta que provocaba la risa de Marta Peñate.

Después de esta respuesta de la hermana de Miri, Carmen Borrego quería opinar sobre la nominación que llevaba a cabo Miri el pasado jueves: "Ella ha demostrado hasta el final que es cero rencorosa, que es buena persona y, hasta en ese momento de salvar a Tony, lo ha demostrado".