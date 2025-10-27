Pedro Jiménez 27 OCT 2025 - 02:03h.

La influencer ha desvelado cómo descubrió que su padre era homosexual: "Yo no lo acababa de entender..."

Miri Pérez-Cabrero se ha enfrentado en la última gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' a un puente de las emociones en donde ha hablado sobre los episodios que más han marcado su vida: su infancia, cómo es ella como artista, qué significa para ella el amor y, sobre todo, el divorcio de sus padres, provocado después de que su padre "comenzara a salir con chicos" tras dejar a la que era su mujer en aquel entonces, al darse cuenta de que era homosexual. Al contar todo sobre esto último, la concursante se ha emocionado muchísimo y ha contado lo duro que fue para ella esa época, pero lo mucho que aprendió de ella.

El primer peldaño ha sido infancia, con una Miri Pérez-Cabrero que ha señalado que fue "muy bonita", hasta que sus padres "se divorciaron": "Fue muy duro, tanto para mi hermana como para mí, aunque mis padres nos lo explicaron muy bien", ha señalado una Miri que confiesa que cuando se divorciaron, su padre, que es homosexual, "empezó a salir con hombres y cuando yo era pequeña yo no lo acababa de entender. Hace 20 años, la homosexualidad no era lo que es ahora, entonces no lo acababa de entender ni mis padres me lo querían contar".

La influencer estuvo ocho años sin saberlo hasta que un día lo descubrió por una discusión que mantuvo con sus amigas: "Me dijeron que era una mentirosa, que mi padre era gay y que no se lo había dicho". En ese momento no lo entendía, era pequeña y a partir de ese momento lo pasé mal durante unos años, porque no entendí a mi padre, mi madre estaba muy triste porque no lo estaba pasando bien... fue un divorcio un poco complicado porque íbamos a un colegio católico".

Una Miri Pérez-Cabrero que ha reconocido que siente "profunda admiración tanto por su padre como por su madre": "Mi padre es una persona que ha luchado muchísimo. En un momento se dio cuenta de que le gustaban los hombres y decidió luchar y salir adelante con eso. En contra de lo que marcaba la sociedad, con una mujer y dos niñas, decidió salir de ahí. Ha luchado muchísimo. Incluso mi hermana y yo le criticábamos, al no entenderlo porque la sociedad no estaba avanzada como ahora, le rechazamos en su momento. Es una persona que lo ha pasado muy mal y es muy valiente. Nos ha inculcado valores positivos siempre, a mí y a mi hermana. Siempre ha querido tirar hacia delante, ha luchado contra viento y marea, con mis abuelos que no lo acababan de entender".

También ha hablado de su madre, quien no entendía que "su marido le dejara por un hombre": "Tuvo que luchar en contra de eso y de cierto rechazo... creo que los dos han sabido cómo ir saliendo de ahí y nos han educado tanto a mí como a mi hermana con valores muy positivos, con el 'da igual lo que piensen y lo que digan'. Es una mujer súper valiente. Se lo comió sola y lo pasó fatal. Tuvo que tirar con las dos niñas. Él ha sido muy valiente, pero mi madre ha luchado también en contra de sus sentimientos. El aceptar y querer a la persona que tienes delante, dejándolo ir y aceptándolo demuestra mucho de mi madre".

A su vez, Miri Pérez-Cabrero ha desvelado cómo es su relación con sus padres en estos momentos: "A mi padre lo amo profundamente. Tiene unos valores y una manera de ver la vida y de vivirla... es tan poderoso... sufrió no solo el divorcio sino el dejar un trabajo. Ahí empezó con las esculturas", dejando un poco en el aire cómo es su relación con su madre.

Miri y su faceta como artista

Miri Pérez-Cabrero ha avanzado hasta el peldaño "artista", una faceta para ella que la define mucho. Aún así, no se cierra a nada: "Yo siento que soy muchas cosas. Creo que la sociedad te quiere encajar en muchas cosas y yo me siento muchas cosas. Me siento artista, me siento Miri, me siento que pongo amor a través de mis recetas, a las fotos que hago, me encanta vivir y vivir la vida es increíble".

Por último, Miri se ha posicionado hasta el peldaño "amor": "Lo vivo con mucha pasión. El amor para mí es lo mejor del mundo. Me he enamorado profundamente y me encanta". Y ha revelado que ha sufrido mucho, entregándose por las parejas al máximo: "Me he enamorado muy profundamente y, a la vez, he dado mucho a parejas que he tenido, y he acabado sufriendo mucho".

Miri Pérez-Cabrero habla sobre su exnovio

Por otro lado, ha confesado que el año pasado entró a 'SV' estando con un chico y que al salir "nunca la esperó": "Me da pena, porque siento que el amor lo vivo de una manera muy profunda. Me da la sensación de que no he encontrado nunca a nadie que me quiera como yo he querido. La persona con la que lo dejé le quería mucho. Él ha rehecho su vida y está con otra persona. Tampoco era una relación que me conviniera. Aún así, ahora mismo creo que el amor de mi vida tengo que ser yo".