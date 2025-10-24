Natalia Sette 24 OCT 2025 - 13:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina sinceramente sobre que otras influencer le pongan el mismo nombre que ella a sus hijos

Patri Pérez explica el significado de ‘Cala’, el nombre de su segunda hija en común con Lester Duque

Patri Pérez se sienta frente a la cámara una semana más para responder a las dudas de todos sus seguidores. Tras anunciar que convivirá de nuevo con Lester Duque, sus mensajes se han llenado de dudas al respecto. Tras sincerarse sobre este tema, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se pronuncia tras conocer que Danna Ponce eligió el mismo nombre que ella para su bebé

Hace algunas semanas, Patri Pérez y Lester Duque organizaron una bonita revelación del nombre de su segunda bebé en la que participó su hijo Río, su perro Pongo y el mar. Finalmente, el nombre elegido fue Cala, y recibió de sus seguidores amor y odio a partes iguales. Ahora, Patri se ha enterado que otra influencer, Danna Ponce, le ha puesto el mismo nombre a su futura bebé. “Se ha liado”, comienza contando la influencer. “Tuve una avalancha de mensajes”, dice refiriéndose a todas las personas que le hablaron para contárselo.

Cuando lo vio con sus propios ojos, Patri no se lo podía creer. “Me quedé un poco en shock”, asegura. Es un nombre que no le había escuchado a nadie nunca, y justo después de que ella lo anunciara, otra influencer se lo pone también a su hija. “Me llamó la atención que le pusiera el mismo nombre”, reconoce.

Patri cuenta que Lester le dejó un comentario en la publicación de Danna y fue ahí cuando se enteró que la youtuber le había hablado. “Ella me habló cuando yo publiqué el nombre”, desvela. Sin embargo, entre todos los mensajes que recibió ese día, no vio el de la otra creadora de contenido. Patri Pérez cuenta ahora qué fue lo que le escribió Danna y explica que los significados de ambas son diferentes.

Patri Pérez opina sobre que otras influencer le pongan a sus hijos los mismos nombres que ella

Además de Danna Ponce, ha habido otra influencer más que le ha puesto el mismo nombre que Patri a su hijo, pero esta vez del primero. Al hilo de la polémica, sus seguidores le han preguntado por su opinión sobre Patrizienta, una creadora de contenido que le puso Río a su hijo. “Fui muy criticada por ponérselo a mi hijo y a día de hoy más influencers se lo están poniendo”, explica Patri. “Yo estoy muy orgullosa de que ahora lo pongan”, asegura con una sonrisa en la cara.

Patri Pérez se caracteriza por ser siempre sincera con sus seguidores, y esta vez no ha sido menos. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ da su opinión sincera sobre este tema y además resuelve varias dudas de cara al nacimiento de su segunda hija en común con Lester Duque ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!