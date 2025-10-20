Natalia Sette 20 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la decisión que han tomado ella y Lester sobre convivir de nuevo juntos

Patri Pérez y Lester Duque desvelan cómo llevó su hijo Río la separación

Patri Pérez se abre de nuevo con sus seguidores para hablar sobre su decisión de vivir con Lester Duque cuando nazca su hija Cala. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' daba este paso junto a su exmarido hace unas semanas por el bien de sus dos hijos. Ahora, muchos seguidores se han preguntado cómo lo harán y la influencer está dispuesta a contarlo todo.

Aunque hace meses que se divorciaron y tomaron caminos de vida diferentes, Patri tiene muy claro que en esta etapa necesita necesita toda la ayuda posible . “Lester y yo vamos a convivir”, deja claro la influencer. Es una decisión que ambos meditaron durante mucho tiempo y consideran que es lo mejor de cara al nacimiento de Cala. “Vamos a estar en la misma casa”, continúa explicando Patri. Mientras Lester se ocupa más de Río, ella dedicará más tiempo a la bebé recién nacida.

Lo único que Patri pretende es hacerlo todo más fácil y buscar la mejor opción para el bienestar de sus hijos. “Vamos a estar juntos”, afirma convencida. Ambos están solos en Lanzarote, con sus familiares lejos, y se necesitan el uno al otro. “Vamos a ver qué tal va siendo la convivencia”, confiesa. Aunque muchos puedan cuestionar el hecho de que vuelvan a convivir, ellos están convencidos de que es lo mejor.

Patri Pérez muy preocupada por cómo será su recuperación tras el nacimiento de Cala

Patri también aprovecha para hablar de una de las cosas que más le preocupan de esta etapa: su recuperación postparto. La influencer se muestra sincera al confesar que le crea incertidumbre no saber cómo va a afrontar los primeros días tras dar a luz con dos niños tan pequeños a su cargo. “Mi madre no está jubilada, se cogerá los días que pueda para estar conmigo”, explica. “Voy a tener que recuperarme”, añade, muy consciente de lo difícil que será con un niño de dos años y una recién nacida.

Patri Pérez se sienta una vez más frente a la cámara para responder a las preguntas de sus seguidores. Tras aclarar todas las dudas sobre la convivencia con Lester Duque, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ opina abiertamente sobre qué Danna Ponce le haya puesto el mismo nombre que ella a su bebé. Al igual que Patrizienta le haya puesto ‘Río’ al suyo ¡No te pierdas nada dándole al play!