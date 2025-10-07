Sofía Suescun se somete a un rejuvenecedor cambio de look: "He vuelto a mis 13 años"

Rocío Molina 07 OCT 2025 - 11:51h.

La ganadora de 'Supervivientes' y de 'GH' ha caído en la tentación de volver a un corte de capas, luciendo un look muy rejuvenecedor

Sofía Suescun ha sorprendido con diferentes cambios de imagen a lo largo del tiempo. La exconcursante de 'Supervivientes' es de las que se atreven con las transformaciones estéticas y de arriesgar. Y ahora tras pasar el verano, la ganadora de 'Gran Hermano' lo ha hecho otra vez sometiéndose a un cambio de look con el que ha cambiado su color de pelo y ha cortado también por lo sano. El resultado, un look muy rejuvenecedor, tal como la propia influencer ha reconocido en su perfil oficial de Instagram.

"Después de este veranito con tanto sol, playa y estrés… mi pelo merecía mimitos. Vamos a corregir el color anaranjado", adelantaba la novia de Kiko Jiménez desde su centro de confianza al que ha acudido para hacer este cambio de imagen.

Y no solo ha cambiado de color de pelo al unificar y tapar mechas y canas con un tono oscuro, sino que Sofía Suescun ha dado el paso de hacerse muchas capas. Un corte, que no se hacía desde hacía mucho tiempo y que le ha trasladado a su época de adolescente cuando este estilo se llevaba.

Este corte que da cuerpo al cabello, que es tendencia y un cambio ideal para verse renovada, es lo que ha decidido hacerse Sofía Suescun. En el vídeo que ha compartido con sus seguidores en su perfil oficial de Instagram se puede ver el resultado y el toque juvenil que ahora tiene y que ella misma ha comentado:

"He vuelto a mis 13 años", ha dicho acerca de este corte que ha ido más allá de sanear solo las puntas. La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' ha vuelto a esta opción tan popular para dar un aire fresco de una manera reinventada.

Algo que no ha pasado desapercibido y que ha generado una avalancha de comentarios positivos. Entre ellos, de los primeros ha sido su novio Kiko Jiménez el que ha evaluado su rejuvenecida imagen: "Qué bien te queda todo lo que te hagas y te pongas", le ha escrito con admiración. A ese le han seguido otros piropos a la influencer de su nuevo look.

"Te queda ideal el color y el corte de pelo", "pelazo", "el pelo capeado te queda genial", "no hace falta repetirlo, te queda todo bien", han escrito acerca de este street style que luce ahora Sofía Suescun para aportar textura, movimiento y un aire juvenil que no pasa desapercibido para ninguno.