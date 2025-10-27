Lidia González 27 OCT 2025 - 17:42h.

Tony Spina se rompe al hablar sobre su paternidad con Marta Peñate

Tony Spina y Marta Peñate llevan tres años en un largo y complicado proceso para poder tener un hijo juntos; a pesar de todas las dificultades y lo importante que dar este paso para ellos, lo cierto es que el italiano siempre ha tenido muy claros sus sentimientos al respecto. El concursante de ‘Supervivientes All Stars’ le dedicaba unas bonitas palabras a Marta Peñate sobre sus problemas para convertirse en padres durante su visita al videopodcast de ‘Un cuento imperfecto’. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Desde que comenzaran este duro camino, la canaria ha manifestado su sentimiento de culpabilidad por no poder quedarse embarazada. “¿Y si no soy capaz de darle un hijo?”, se sinceraba la canaria con Claudia Martínez y Mario González, a pesar de no ser una presión que recibe directamente por parte de su chico. “Me esperaba a que Tony se fuera para llorar, me entraba la impotencia”, aseguraba.

El concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se ha sincerado sobre esta situación y los abortos a los que se han tenido que enfrentar, pero siempre se ha mantenido en que su amor por la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está por encima de todo. Este discurso ya lo empleaba el creador de contenido en el pasado, donde le aseguraba a su pareja: “Estoy enamorado de mi novia, no me hace falta un niño para ser feliz con ella”.

Aunque es cierto que el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nunca ha ocultado sus ganas y su ilusión por convertirse en padre, la verdad es que, tras todos los problemas a los que se han enfrentado siempre se ha mostrado muy preocupado por su pareja. “Me hace ilusión, pero si no podemos…”, comienza explicando el influencer y añade: “Yo, con ella, hasta el fin del mundo y no pasa nada”.

Tony Spina y Marta Peñate desvelan la cláusula que han firmado por su proceso de ser padres

A pesar de que se trata de un tema muy delicado para ellos y que les ha traído muchas preocupaciones, los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ intentan sacarle el lado más humorístico a esta situación. Por este motivo, la pareja no puede evitar la sonrisa al desvelar la impactante cláusula que han firmado en su proceso para ser padres. ¡No te lo pierdas!