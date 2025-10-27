Patricia Fernández 27 OCT 2025 - 01:53h.

Tony Spina, subido por primera vez en ‘El puente de las emociones’ de ‘Supervivientes All Stars’, aseguraba que iba a abrirse al cien por cien para que todo el mundo conociera su faceta más desconocida: “También hay un Tony sensible y vulnerable y no me da miedo que me veáis así”.

'Mi padre' era el primer escal�ón al que se enfrentaba Tony Spina en este puente: “Falleció hace dos años, era mi mejor amigo, lo era todo, dejaba todo por estar con él. Falleció de cáncer, gracias a Dios no lo sufrió, es un gran ejemplo a seguir".

Cuando llegaba al siguiente peldaño, el de Marta Peñate, ya brotaban sus lágrimas: “Entro en su nombre y lloro, es mi vida, mi talón de Aquiles, todo lo que hago es por ella, por mi familia, lo único que me importa es lo que piensen ellos de mí. Es mi casualidad más bonita, fuimos amigos y de repente nos vimos con otros ojos, jamás he sentido un amor más puro y tan grande”.

Y cuando llegaba al de paternidad, se sinceraba como nunca: “Siempre he querido ser padre, mi sueño es replicar un poco la familia que yo he tenido y con Marta lo puedo tener, ella es el amor de mi vida, no me voy a separar de ella, solo quiero ser padre con ella. Es una cosa que me duele por ella, muchas veces se fustiga y no tiene que hacerlo. Es una cosa de los dos y si no lo conseguimos me da igual porque tengo una vida feliz con ella”.