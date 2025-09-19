Laura Ceballo 19 SEP 2025 - 02:51h.

El superviviente se ha sincerado con Adara Molinero: "Soy positivo, pero si no pasa, yo soy feliz con ella"

Un ajustadísimo duelo entre Adara Molinero y Elena Rodríguez marca la segunda expulsión: así han vivido su separación madre e hija

Desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes All Stars 2025', Tony Spina no ha parado de acordarse de su pareja, Marta Peñate. El concursante echa de menos a su chica, y así lo ha demostrado desde el primer momento, pero esta semana se ha sincerado como nunca antes con Adara Molinero.

"Mi familia lo es todo. Yo todo lo que hago es por y para ellos. Todo, de verdad. Muchas veces yo pienso también que debería de priorizarme en cosas, pero no puedo, no sé, no lo consigo. Yo lo hago por y para ellos, y obviamente está Marta. Marta es mi familia", comenzaba contándole a su compañera.

"Yo no tengo hijos, pero sería lo primero, de lo primero, de lo primero", continuaba. Adara, que le escuchaba con atención, no dudaba en consolarle: "Llegará. Yo siempre que pienso en vosotros os intento mandar toda mi buena energía. Tengo mucha fe, va a pasar, algún día va a pasar". Era entonces cuando Tony le reconocía cómo ayudó a su novia: "Apoyaste mucho a Marta".

"Yo soy positivo también, pero si no pasa, yo soy feliz con ella. Quiero con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, pero por delante va mi relación. Nada va a estropear eso", se sinceraba el superviviente. "Después del aborto me dijo que si estaba seguro de que quería seguir con ella, que no me podía dar hijos. Yo quiero una vida con ella, con, sin, me da igual. Quiero ser padre, pero con ella, con nadie más".

La reacción de Marta Peñate en plató

Marta Peñate, desde plató, no perdía detalle de las palabras de su chico y no podía evitar emocinarse: "No me apetece hablar de este tema, lo siento", le decía a Jorge Javier Vázquez entre lágrimas.

"Yo hay veces que veo a Tony y es la mejor persona. Me cuesta mucho hablar de este tema, porque ya lo he hecho mucho en televisión y prefiero no hacerlo, pero yo he pasado muchas inseguridades, he estado muy mal y él siempre ha estado a mi lado", comenzaba.

"Para mí Tony ha sido un rayo de luz en mi vida. Me ha hecho creer en el amor cuando siempre había tenido amores tóxicos. Él ha sido la persona que me ha hecho saber que voy a pasar el resto de mi vida con él. No me voy a equivocar, voy a ir al bingo con él de mayor", confesaba muy emocionada.