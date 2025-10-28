Carlos Otero 28 OCT 2025 - 18:31h.

"Cuando dejé de tener relación con mi padre, dejé de tener relación con mi abuela", dice la influencer entre lágrimas

Su madre, su hermano y su abuela: radiografiamos a la familia de Adara Molinero 'GH VIP'

La gran final de 'Supervivientes: All Stars' cuenta en su plantel de finalistas con la presencia de Adara Molinero. La de Alcobendas siempre ha subrayado su faceta más familiar: se deshace hablando de su madre, tiene una gran conexión con su hermano, siente adoración por su hijo... Sin embargo, la ex azafata de líneas aéreas arrastra una pena muy profunda en su relación con sus dos abuelas. La materna no le reconoce a causa de una enfermedad y la paterna, con la que tenía gran conexión, ha salido de su vida.

El alzhéimer ha trastocado la vida familiar

Ha sido la madre de Elena la que ha compartido con el mundo la situación de la abuela materna de Adara. "Ayer me tuve que marchar de la gala porque ingresaron a mi mamá. Tiene Alzheimer y llevamos luchando contra esta enfermedad muchos años. Lo explico porque me habéis preguntado mucho. Ella ya se encuentra un poquito mejor. Gracias a todos por preocuparos", escribió la también exconcursante de ‘Supervivientes: All Stars’ junto a una fotografía en la que toma la mano de su madre.

No es la primera vez que Elena Rodríguez aborda el diagnóstico clínico de la abuela de Adara. Hace un año comentó que se había sometido a un test genético sirve para analizar el ADN y conocer si existe una cierta predisposición a padecer la enfermedad del olvido. "Yo no quiero dejaros esa carga. Pondré soluciones antes si llega", le decía Elena Rodríguez a su hija Adara en el podcast que ambas condujeron en MTMAD. “Yo te voy a cuidar siempre. Yo cuidaría de ti pasara lo que pasara", le contestaba su hija cargada de cariño.

Distancia emocional con su abuela Pilar

Durante sus días de penurias en Honduras, Adara también recordó a su abuela paterna, Pilar. La ex de Rodri Fuertes le contaba a Tony Spina que desde hace tres años no se habla con ella. "Cuando deje de tener relación con mi padre deje de tener relación con mi abuela", le contaba entre lágrimas. "No tengo orgullo y quiero llamarla cuando salga", contaba.

“Me acuerdo todos los días de ella. Me duele tanto que mi hijo no esté creciendo con ella... me causa tanto dolor este tema que me gustaría decirle que si en algún momento le hice daño con lo que fuera, que no fue mi intención", relata.

Su abuela Pilar ha acudido en alguna ocasión a los programas para defender a su famosa nieta. También salía en el vídeo de presentación de Adara para 'GH 17' en el hacía una aparición estelar bailando salsa con su nieta. “Si hay alguien más marchosa que yo, es ella: me apoya en lo bueno y en lo malo porque es como mi segunda madre”, explicaba la entonces promesa de la televisión.

La historia de Adara Molinero

Las abuelas de Adara Molinero son muy importantes en la vida de la joven porque la joven vivió un auténtico calvario durante su infancia. Además de la separación de sus padres, su madre tuvo una pareja que les hizo la vida imposible a ella y a su hermano Aitor cuando eran unos niños. La pareja de hermanos no ha tenido reparo en abordar esta realidad cuando han acudido a diferentes programas de televisión para hablar de sus vidas.

Tal y como ella misma contó, su padrastro era "muy agresivo" e incluso llegó a ejercer violencia sobre ellos: "Un día estábamos en la cama riéndonos y le escuchamos cómo venía por el pasillo a pegarnos", explicó su hermano Aitor en un plató. Por todas estas situaciones tanto su abuela materna como paterna han marcado la vida de la ganadora de GH VIP y triple participante de 'Supervivientes'.