Fani Carbajo explica cómo está educando a su hija: el comportamiento que intenta corregir y evitar

Fani Carbajo
Fani Carbajo, exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y participante de la primera edición de LIDLTCordon Press
Fani Carbajo explica cómo está educando a su hija. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' tiene claro que permitir determinados comportamientos en la infancia puede acabar marcando su personalidad futura.

La que se diera a conocer hace cinco años como participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' reflexiona sobre lo "gracioso" que puede parecer que un bebé de la edad de Victoria le de un manotazo de manera intencionada, pero inocente. La pequeña, de solo un año de vida, no es capaz de controlar sus impulsos, fuerza y emociones. Quiere interactuar y jugar con su madre, a la que, entre risas, acaba dando un golpe en la cabeza.

Este tipo de conductas son normales en niños de la edad de la hija de Fani Carbajo y Fran Benito y forman parte tanto de su desarrollo como del de cualquier menor. Pese a ello, es fundamental que los padres establezcan límites de forma clara ante este tipo de situaciones con el objetivo de evitar que la situación empeore conforme vayan creciendo.

La exconcursante de 'Supervivientes' es consciente de ello. Por este motivo no duda en educar a su hija desde la calma y la asertividad. No se altera; e intenta hacerle comprender que la violencia no está bien. "A mamá se la acaricia. No se pega, se dan caricias. No. No, no. No me gusta. A mí me gusta así", dice mientras comparte un vídeo en el que se puede ver claramente el comportamiento de su hija.

Fani Carbajo enseña a su hija de un año que "pegar no es un juego"
Fani Carbajo enseña a su hija de un año que "pegar no es un juego"Instagram

Carbajo explica que es de vital importancia no reírse cuando se producen este tipo de situaciones ya que, "cuanto más se ríen los adultos más lo hacen" los niños. La influencer considera que este tipo de comportamientos violentos pueden acabar suponiendo un verdadero problema. De ahí que quiera que su hija aprenda "desde bebé que el pegar no es un juego".

Consciente de "lo que pasa todos los días en los colegios", se ha propuesto educar a su hija Victoria "exactamente" de la misma forma en la que educó a su hijo Emilio, fruto de una relación anterior a su historia con Christofer Guzmán. "Jamás me llamaron del colegio y jamás tuve ningún problema con un padre y quiero que con Victoria sea exactamente igual", ha dicho a través de sus redes la creadora de contenido, que no quiere que, por culpa de una mala educación, su niña acose, pegue o intimide a otros compañeros cuando sea más mayor.

