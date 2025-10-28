Silvia Herreros 28 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' habla del comportamiento de Victoria y la educación que le está dando para corregirlo

Fani Carbajo estalla por los comentarios e insultos que recibe su hija de un año: "Es bastante fea, que asco de niña"

Fani Carbajo explica cómo está educando a su hija. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' tiene claro que permitir determinados comportamientos en la infancia puede acabar marcando su personalidad futura.

La que se diera a conocer hace cinco años como participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' reflexiona sobre lo "gracioso" que puede parecer que un bebé de la edad de Victoria le de un manotazo de manera intencionada, pero inocente. La pequeña, de solo un año de vida, no es capaz de controlar sus impulsos, fuerza y emociones. Quiere interactuar y jugar con su madre, a la que, entre risas, acaba dando un golpe en la cabeza.

Este tipo de conductas son normales en niños de la edad de la hija de Fani Carbajo y Fran Benito y forman parte tanto de su desarrollo como del de cualquier menor. Pese a ello, es fundamental que los padres establezcan límites de forma clara ante este tipo de situaciones con el objetivo de evitar que la situación empeore conforme vayan creciendo.

La exconcursante de 'Supervivientes' es consciente de ello. Por este motivo no duda en educar a su hija desde la calma y la asertividad. No se altera; e intenta hacerle comprender que la violencia no está bien. "A mamá se la acaricia. No se pega, se dan caricias. No. No, no. No me gusta. A mí me gusta así", dice mientras comparte un vídeo en el que se puede ver claramente el comportamiento de su hija.

Carbajo explica que es de vital importancia no reírse cuando se producen este tipo de situaciones ya que, "cuanto más se ríen los adultos más lo hacen" los niños. La influencer considera que este tipo de comportamientos violentos pueden acabar suponiendo un verdadero problema. De ahí que quiera que su hija aprenda "desde bebé que el pegar no es un juego".

Consciente de "lo que pasa todos los días en los colegios", se ha propuesto educar a su hija Victoria "exactamente" de la misma forma en la que educó a su hijo Emilio, fruto de una relación anterior a su historia con Christofer Guzmán. "Jamás me llamaron del colegio y jamás tuve ningún problema con un padre y quiero que con Victoria sea exactamente igual", ha dicho a través de sus redes la creadora de contenido, que no quiere que, por culpa de una mala educación, su niña acose, pegue o intimide a otros compañeros cuando sea más mayor.