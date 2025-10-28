Lorena Romera 28 OCT 2025 - 20:30h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado sobre su ruptura con su última pareja, Pablo Salazar

Miri Pérez-Cabrero revela en el puente de las emociones todo sobre el divorcio de sus padres

Compartir







Durante la última gala de 'Supervivientes All Stars', Miri Pérez-Cabrero ha tenido la oportunidad de subirse al puente de las emociones, algo que tenía pendiente desde su participación en 'Supervivientes' este mismo año. Una experiencia en la que la chef, actriz e influencer ha hablado por primera vez la ruptura con su exnovio, Pablo Salazar. Un relato conmovedor en el que ha dejado descubierto el dolor que todavía arrastra tras el final de esta relación de dos años.

Cuando era anunciaba como una de las participantes de la última edición de 'Supervivientes', la de Barcelona, de 31 años, estaba en una relación con Pablo Salazar. Llevaban dos años juntos y estaban felizmente enamorados. Aunque fue un noviazgo discreto, sí que hacían partícipes a sus seguidores de sus planes, publicando románticos posados donde podíamos verles muy cómplices.

La primera publicación de la pareja la encontrábamos en mayo de 2022, momento en el que se dejaban ver abrazados y muy cariñosos. A partir de ese momento, las declaraciones de amor fueron constantes. "Te amo de aquí al cielo", le decía la chef públicamente. Sin embargo, su historia de amor no sobrevivió a su aventura en 'Supervivientes'.

Así lo ha contado Miri Pérez-Cabrero en un emotivo puente de las emociones en el que además de hablar de los episodios que han marcado su vida -como el divorcio de sus progenitores y la homosexualidad de su padre, así como todo el proceso de reconstrucción por el que tuvo que pasar hasta llegar a día de hoy, sintiendo "profunda admiración" por ellos-, se ha sincerado sobre el final de su relación con Pablo Salazar.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo cierto es que se trata de un tema profundamente personal para ella, sobre el que apenas se ha pronunciado públicamente. Con la voz entrecortada y los ojos anegados en lágrimas, la finalista de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha reconocido que "se ha enamorado profundamente", pero que "ha sufrido mucho por amor" porque "le quería mucho".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me entrego mucho a las parejas y he acabado sufriendo"

"Me entrego mucho a las parejas y el amor también es de valientes. Cuando amas tanto, das parte de ti y das tu corazón a la otra persona y dejas que esa persona haga contigo lo que quiera, en cierto modo. He dado mucho a parejas que he tenido y he acabado sufriendo mucho", ha comenzado expresando Miri Perez-Cabrero, que no ha podido evitar que se le rompa un poco la voz al hablar de Pablo Salazar.

"Cuando entré aquí, en 'Supervivientes', estaba con un chico. Durante mi estancia aquí en Honduras decidimos que veríamos... que, bueno, a ver qué pasaba con la relación. Y... nunca me esperó, digamos. Me da pena porque siento que vivo el amor de una manera muy profunda. Me da la sensación de que no he encontrado nunca a nadie que me quiera tanto como yo he querido", se lamenta la chef y actriz.

"No he encontrado a nadie que me quiera tanto como yo he querido"

Cuando Laura Madrueño le pregunta si ha vuelto a ilusionarse (teniendo en cuenta la historia que ha vivido con Alejandro Albalá en los Cayos), la finalista de 'Supervivientes All Stars' reconoce que no y que sus heridas por la ruptura continúan muy recientes. "Le quería mucho. El ha rehecho su vida, está con otra persona. Simplemente hay que soltar. Tampoco era una relación que me conviniera. Ahora mismo creo que el amor de mi vida tengo que ser yo", ha reflexionado al terminar su puente de las emociones.