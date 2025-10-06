Pedro Jiménez 06 OCT 2025 - 02:22h.

Los dos concursantes han protagonizado su primera noche juntos desde la unificación: risas, confesiones, miradas cómplices...

Adara Molinero sufre un percance en plena prueba de 'Supervivientes All Stars' y es supervisada por el equipo médico

Compartir







Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá continúan avanzando en su relación a pasos agigantados y, tras la unificación de las playas que tuvo lugar en la pasada gala de 'Supervivientes All Stars', los dos concursantes han pasado su primera noche juntos. Una primera noche llena de confesiones que les ha servido para saber lo que quieren y acercar mucho más posturas todavía si cabe que en sus encuentros ya pasados en los que se veían a través de una ventanita.

"¿Quieres que paseemos?", ha sido la pregunta de Miri a Albalá que ha desencadenado un romántico encuentro entre los dos bajo la luz de la luna y en la playa de Honduras. Un encuentro que ha comenzado de la mejor manera después de que Alejandro Albalá confiese que está en estos momentos con "mariposas en el estómago". Y no es para menos: la unificación ha unido a la 'pareja' de 'Supervivientes All Stars' y de qué manera.

Además, no habían tenido una primera noche como tal desde que comenzó su aventura en el reality de Telecinco, puesto que la que mantuvieron cuando todavía las playas estaban separadas fue porque el propio programa les brindó la oportunidad de tener un encuentro inédito y que se conocieran un poco más.

En un momento dado, Miri se ha ofrecido a darle un regalo a Albalá en un futuro, algo que este ya hizo en su momento provocando la reacción de la influencer, que no se lo esperaba para nada y que, según le dijo en aquel entonces, le "sumaría puntos". "Cuanto más hablo contigo, más cosas me gustan de ti", ha señalado la mejor amiga de Anita Matamoros, para añadir que le gusta "cómo piensa" y que "sea positivo" ante todas las adversidades y problemáticas que le van surgiendo en la playa.

De hecho, Miri le ha confesado a Albalá que cierre los ojos porque la situación le estaba dando "vergüenza", lo que nos hace ver que el amor que se palpa entre los dos cuando están juntos es más que notable. Finalmente -y tras un 'jugueteo' de manos traducido en un claro tonteo- los dos han cerrado los ojos para, ahora sí que sí, oficializar lo que es ya su primera noche juntos en 'Supervivientes All Stars'.