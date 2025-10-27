Pedro Jiménez 27 OCT 2025 - 03:15h.

Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres se han enfrentado en un increíble y titánico 'Duelo al Sol' que pasará, de la misma manera que la Noria Infernal que ambos protagonizaron, a los libros de historia de 'Supervivientes'. Y es que han aguantado... ¡nada más y nada menos que 12 minutos!, lo que se traduce en que los dos se han llevado el privilegio. Los calificativos se han acabado para estos dos concursantes, tanto por parte de Laura Madrueño como por parte de Sandra Barneda.

(Noticia en elaboración)