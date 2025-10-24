Patricia Fernández 24 OCT 2025 - 02:47h.

El último ganador del collar de líder y el concursante que no ha quedado nominado, los dos primeros finalistas de la edición

La gran final de 'Supervivientes All Stars' ya tiene fecha: todo lo que tienes que saber del último tramo de la edición

Compartir







La gala de 'Supervivientes All Stars' marcaba la recta final de la edición, como bien explicaba Jorge Javier Vázquez, tras la expulsión, los concursantes iban a disputar un juego de líder y se enfrentaban a las últimas nominaciones, lo que iba a terminar proclamando los dos primeros finalistas.

El juego de líder de este jueves consistía en rescatar diez sacos que se encontraban en una increíble estructura en el mar y que solo podían conseguir atravesando diferentes pasarelas donde los supervivientes tenían complicado mantener el equilibrio.

En dichos sacos, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres, los dos que se clasificaron en el juego prelíder del pasado martes, encontrarían las piezas de un puzzle vertical que tendrían que montar en la arena, convirtiéndose en líder el primero que lo montase o, como ha acabado sucedido, quien tuviese más piezas colocadas al cumplir 15 minutos.

Miri Pérez-Cabrero se convierte sin saberlo en la primera finalista al ganar un decisivo juego de líder

Tras dejarse la piel, Miri cogía la delantera en el último minuto. Al llegar al tiempo límite con caras que reflejaban su agotamiento, Laura Madrueño procedía a dar la resolución: “Miri ha colocado once piezas en posición correcta y Torres solo seis. Después de la paliza que se han pegado los dos, Miri eres líder de Playa Leyenda”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Gracias a este privilegio, la superviviente obtiene la inmunidad, puede nominar de manera directa y ¡pasaba a ser la primera finalista de la edición! Y, tras esto, llegaba la hora de nominar.

Así han sido las nominaciones de la edición

Adara Molinero: nomino a Torres.

Tony Spina: A Jessica Bueno, por descarte, le tengo mucho cariño porque con Adara y Torres empecé y solo por eso.

Jessica Bueno: entre los tres que tengo nomino a Adara, no tengo ninguna razón.

Rubén Torres: voy a nominar a Adara porque es la única persona que no ha estado nominada en la recta final.

La decisión de Miri como líder

Después de que todos dieran sus votos, Jorge Javier Vázquez contaba a todos, que escuchaban muy atentos desde la palapa, que la nominada del grupo es Adara Molinero y había un triple empate a un punto entre Jessica, Tony y Torres, el que iba a tener que desempatar Miri y dar su nominado directo, por tanto, solo dejar a uno entre los tres sin nominar:

“Va a sorprender, pero es que voy a liberar a Tony, siempre me dice que nunca le doy tregua y a mí me gusta darla. Lleva muchas semanas nominado, sobre todo por mí y le voy a dar la tregua que se merece”.

La lista definitiva de nominados y dos primeros finalistas

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres, ¡puedes salvar a tu favorito con tu voto, a través de la app de Mediaset Infinity de manera gratuita!

Y de esta manera, Miri Pérez-Cabrero, como líder y Tony Spina, tras salvarse de la nominación, se convierten en los dos primeros finalistas de esta edición de 'Supervivientes All Stars'