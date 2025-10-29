Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 11:47h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado cuál es su vínculo con el cantante Manuel Turizo tras sus fotos juntos

Claudia Martínez, influencer y exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', ha compartido en su perfil de Instagram unas fotos y vídeos en los que derrocha complicidad con Manuel Turizo, cantante de éxitos como 'La Bachata', 'El Merengue' o 'Vagabundo'.

"Joder, por un segundo creía que erais novios y me he quedado en shock", le ha comentado la influencer Teresa Bass, novia del exconcursante de 'Supervivientes All Stars' Iván González. Una impresión que han tenido otros muchos seguidores de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que no sabían que conocía al cantante colombiano, que ha estado en Madrid porque dio un concierto en el Movistar Arena la semana pasada.

"Aquí hay tema... Esas miraditas no engañan a nadie", "Parejaza", "¡Qué buena pareja hacéis, por favor!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la catalana, aunque también había quien ponía en duda que estuvieran juntos: "La gente que cree que están juntos y los felicitan y todo, ¿hola? Jajajajajajaja las ganas de ella". Ante ese comentario, Raquel Abad, mujer de Kike Calleja que es amigo de Claudia, ha respondido: "Ella vale un mundo".

Al ver tantas especulaciones, Claudia Martínez ha decidido aclarar que Manuel Turizo tiene novia, que no ha pasado nada entre ellos y que estuvieron juntos porque a ella le ofrecieron dar a conocer en redes la nueva canción del colombiano por el alcance que tienen sus publicaciones en Instagram.

"Me veo en la obligación de aclarar que él tiene novia y que esto es solo contenido. Me gusta mucho su música desde siempre, no me hagáis tirar de archivo, por favor", ha comentado la ex de Rodri Fuertes, que está soltera desde que se terminó su relación con Mario González este verano tras haberse dado una segunda oportunidad.

La catalana ha defendido que se trata solo de contenido para sus redes y que ha compartido el post porque es su trabajo y porque es muy fan del cantante de '1000COSAS' desde hace tiempo, hasta el punto de que nunca pensó que subiera una foto con un artista si no fuera Miley Cyrus pero que el colombiano ha conseguido ganarse un hueco en su alma de "frikifan".