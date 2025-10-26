Ana Carrillo 26 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha felicitado públicamente a su exnovio por su paternidad

Claudia Martínez habla del motivo de su distanciamiento con Naomi Asensi

Compartir







Claudia Martínez y Rodri Fuertes fueron pareja en 2019, después de que él rompiera su relación con la que había sido su compañera en 'Gran Hermano', Bea Retamal. La catalana ya era conocida porque había participado en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por lo que su noviazgo estuvo en el foco de atención. Rompieron a los pocos meses, pero tienen una relación cordial y la exconcursante de 'Supervivientes' se alegra de su futura paternidad junto a Marta Castro.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez desvela la decisión que ha tomado respecto a la maternidad tras su ruptura con Mario González

En los GenZ Awards 2025, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' nos ha contado en exclusiva que no tienen tanta relación como para haberle escrito para felicitarle, pero que se alegraba mucho de que hubiera cumplido su sueño de ser papá junto a su pareja actual, con la que comenzó a salir en el verano 2023 tras romper con Adara Molinero a principios de aquel año.

La influencer ha querido destacar que también se lleva "súper bien" con Marta Castro, ya que compartieron agencia de representación durante algún tiempo y hasta viajaron a República Dominicana para hacer una promoción al mismo tiempo, por lo que se conocen y su relación es cordial cuando coinciden en eventos: "Nos llevamos increíble".

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez deslumbra en la boda de Rocío Camacho sin Mario González: precio y firma de su look

Confía en poder coincidir con ellos en algún evento para poder darles la enhorabuena en persona por haber conseguido su sueño de tener un hijo en común. La exconcursante de 'GH VIP' ya es madre de un niño llamado Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por su parte, Claudia también quiere ser madre, aunque por el momento lo descarta y ha decidido que una buena opción para ella sería congelar óvulos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Actualmente no tiene pareja desde que el pasado verano rompiera su relación con Mario González, con el que estuvo durante dos años y medios y con el que llegó a plantearse tener hijos en común que se sumasen al que él ya tiene de su relación con Sheila González.