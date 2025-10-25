Claudia Martínez habla del motivo de su distanciamiento con Naomi Asensi

Ana Carrillo 25 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado las causas de su distanciamiento con Naomi Asensi

Claudia Martínez desvela la decisión que ha tomado respecto a la maternidad tras su ruptura con Mario González

Naomi Asensi contó en el vídeo podcast de Mediaset Infinity 'En todas las salsas' que ya no era "un secreto para nadie" que había dejado de ser amiga de Claudia Martínez. La información sorprendió mucho a los colaboradores del programa porque las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' eran íntimas, pero días después de que la ganadora de 'GH VIP' diera esas declaraciones la sorpresa llegó en forma de comentario de la catalana, que le dejó un cariñoso mensaje en un post de Instagram.

Sobre ese distanciamiento le hemos preguntado a la exconcursante de 'Supervivientes' en los GenZ Awards 2025 y ella no ha tenido problema en aclarar que sí que existió ese enfriamiento pero que ya han hablado y vuelven a tener relación, dándole naturalidad con sus explicaciones al hecho de que las relaciones pasan por altibajos que no se traducen en una ruptura total del vínculo: "Las amistades, igual que cualquier tipo de relación, pasan por etapas".

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha subrayado que quiere "con todo el corazón" a Naomi y que vuelven a tener contacto pese a ese bache que han sufrido en su amistad, que no se debe a nada grave: "A veces pasan situaciones en la vida, pero no tiene por qué haber un detonante ni mucho menos. Yo he estado muy ahí con mis cosas que todos sabemos y no pasa nada".

Con sus declaraciones ha dejado claro que no hubo un problema entre ellas, sino una suma de cosas a las que se le suma que ella ha estado bastante centrada en su situación, que sus seguidores saben que se trata de la ruptura con Mario González, que se produjo este verano tras dos años y medio de relación después de haberse conocido gracias a 'La isla de las tentaciones'.

En los GenZ Awards 2025, la influencer también nos habló de su "duelo" tras romper con el empresario, que todavía está atravesando y del que se está recuperando. No obstante, reconoce que, aunque quiera y sea partidaria de ello, no es capaz de aplicar el 'contacto cero' con su exnovio.