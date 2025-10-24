Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha tomado una decisión respecto a su maternidad

Claudia Martínez nunca ha ocultado que quiere ser madre joven y su objetivo era serlo antes de los 30 años, pero al cumplir 29 y poco después de su ruptura con Mario González, le contó a sus seguidores que estaba pensando en congelar óvulos. Una decisión sobre la que le hemos preguntado a la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' en los GenZ Awards 2025, donde también nos ha desvelado que no ha aplicado el 'contacto cero' con su exnovio.

La influencer nos ha confesado que está todavía atravesando el duelo por su ruptura con el empresario: "Hay días que estoy viendo y otros que estoy fatal, pero es un proceso". Aunque es partidaria del 'contacto cero', que consiste en no hablar con la expareja ni ver sus publicaciones en las redes sociales - y, por supuesto, no quedar ni verla -, no lo aplica: "No lo aplico para nada, no soy un ejemplo, pero lo estoy intentando".

Subraya que, pese a todo lo que se haya dicho sobre su relación con su compañero de 'La isla de las tentaciones' por lo que se vio durante su paso en 'Supervivientes 2024', su historia de amor fue muy sana y tiene un recuerdo precioso de los dos años y medio que pasaron juntos, en los que llegaron a hablar de formar una familia porque él quería tener más hijos - tiene uno de su relación con Sheila González - y ella siempre había deseado ser madre.

Pese a la ruptura y a no tener pareja actualmente, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no quiere renunciar a su deseo de ser madre y nos ha confirmado que está convencida de que la mejor idea es congelar óvulos para cuando quiera dar el paso y tener un bebé en un futuro. Su ginecóloga le ha dicho que es pronto, a sus 29 años, para dar este paso, pero ella lo tiene claro: "La gente dice que no soy tan mayor, pero hay una realidad y es que las mujeres, cuanto más mayores somos, más difícil nos es quedarnos embarazadas".