29 OCT 2025 - 14:50h.

El posado de Nagore Robles y Carla Flila que dispara los rumores sobre una posible reconciliación

Nagore Robles sorprende enviando un cariñoso y más que significativo mensaje a Carla Flila entre rumores de reconciliación. Después de posar juntas y de jugar con la idea de que podrían haber vuelto, la presentadora de 'Uno de GH 20' ha tenido un bonito e inesperado gesto de forma pública con la influencer, con la que rompió el verano pasado tras tres años de relación, y a la que ha hecho una promesa.

La creadora de contenido catalana, con más de 4,7 millones de seguidores en TikTok y casi un millón en Instagram, sopla hoy las velas de su 27º cumpleaños. Un día especial en el que ha querido hacer balance de las cosas buenas que le han pasado en este último año. A través de esta segunda red social, Carla también reflexiona sobre las enseñanzas que la vida le ha regalado a lo largo de sus 27 años de vida, como que "el amor no duele" o "que todo lo que se hace con amor, vuelve".

Esta publicación se produce apenas unos días después de las imágenes que tanto una como otra publicaban en sus redes sociales posando juntas y que disparaban los rumores de reconciliación entre ellas. Estas fotografías, que fueron tomadas durante la fiesta temática que Dulceida organizaba con motivo de su cumpleaños, llevaron a muchos a pensar en la posibilidad de que la pareja haya decidido darse una nueva oportunidad.

Unos rumores que la exconcursante de 'Gran Hermano 11' ha acrecentado tras enviar un cariñoso y más que significativo mensaje que ha hecho "gritar" a muchos de sus seguidores. En él, la de Basauri (Vizcaya) escribe preciosas palabras a la de Barcelona, a la que promete querer y cuidar siempre.

"Muchísimas felicidades a la mujer más noble, más trabajadora, más leal y más bella del mundo", escribe la ex de Sandra Barneda junto al post. "Te querré y cuidaré siempre Carla, siempre", añade mientras incide en ese adverbio de tiempo que es, sin duda alguna, una auténtica declaración de intenciones.

Aunque estas palabras no pueden ser interpretadas como una clara confirmación, para los seguidores de la pareja sí que supone un gran avance y un claro indicativo de que, en la relación de Carla Flila y Nagore Robles se ha producido un importante acercamiento tras su ruptura.