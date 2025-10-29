Patri Pérez aclara el lugar en el que va a dar a luz a su hija con Lester Duque

Lidia González 29 OCT 2025 - 13:38h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el motivo por el que ha tomado esta decisión

Patricia Pérez actualiza el estado de su lipedema

Compartir







La situación que ha tenido Patricia Pérez con Lester Duque durante este embarazo ha hecho que algunos detalles sobre su parto sean toda una incógnita que la influencer ha tenido que responder. Después de desvelar si el padre de su hijo va a estar presente en el esperado momento, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el lugar en el que va a dar a luz a su hija con Lester Duque. La creadora de contenido lo cuenta todo, en exclusiva. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

“Necesitaba pensar en cómo organizarme”, comienza a explicar sobre todas las dudas que ha tenido respecto a tomar esta decisión. Los inicios de su embarazo fueron muy difíciles por la complicada relación con Lester Duque, quien confesaba que no estaba siendo partícipe de este momento tan importante. “Las cosas cambiaron bastante”, confiesa sobre cómo ha evolucionado toda esta situación.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque se someten a una ecografía 5D

La creadora de contenido tenía una dicotomía sobre si dar a luz en Barcelona o en Canarias, por estar cerca de su familia, de Lester o la escolarización de su hijo Río. Después de meditarlo y darle muchas vueltas a las distintas posibilidades que tienen, la exparticipante de ‘LIDLT’ se ha decantado por una de estas opciones, finalmente. Después de hacer este anuncio, la influencer confiesa todos los motivos que le han llevado a dar este paso.

Patri Pérez desvela si tendrá un parto natural o cesárea programada

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez se pronuncia tras conocer que Danna Ponce eligió el mismo nombre para su bebé

Otra de las grandes preguntas que tenía que resolver Patri Pérez antes de dar a luz era decidir si va a tener un parto natural o una cesárea programada. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se enteraba, hace unos meses, de que estaba teniendo un embarazo de riesgo y que su parto podría tener complicaciones debido a haber pasado por una cesárea hace poco tiempo. Después de sopesarlo mucho y tener una última visita al ginecólogo, la influencer cuenta todos los motivos tras su decisión.

Patri Pérez está en la recta final de su embarazo y, por ello, tiene que terminar de hacer los últimos ajustes de cara al parto. La que fuera concursante de ‘LIDLT’ aclara las principales preguntas sobre este momento y desvela si Lester va a acompañarla, en qué lugar va a dar a luz y cómo va a organizarse con el padre de sus hijos tras la llegada del nuevo miembro de su familia. ¡Dale al play y no te pierdas nada!