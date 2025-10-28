Lidia González 28 OCT 2025 - 12:02h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa los motivos que le han llevado a tomar esta decisión sobre su parto

Patri Pérez actualiza el estado de su lipedema en su segundo embarazo

Patricia Pérez se ha sincerado sobre un tema respecto al nacimiento de su pequeña sobre el que sus seguidores quieren conocer todos los detalles. Después de anunciar si va a realizarse una cesaría programada por las complicaciones que podría tener, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si Lester Duque va a estar presente en el parto de su hija Cala. La creadora de contenido resuelve esta incógnita y lo cuenta todo. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

A lo largo de todo su embarazo, la creadora de contenido ha atravesado por distintos momentos con el padre de sus hijos: desde admitir que no estaba siendo partícipe del proceso hasta anunciar que va a vivir junto a él cuando llegue la pequeña. Sin embargo, su relación actual sigue siendo una incógnita para muchos y, por este motivo, la influencer ha explicado si va a ser la persona que la acompañe el día que dé a luz a su pequeña Cala.

Además de desvelar la decisión que ha tomado al respecto y los motivos que le han llevado a dar este paso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha contado cuál es el pensamiento de Lester sobre todo esto. La creadora de contenido explica en qué punto se encuentra su situación en la actualidad y también explica cómo se van a organizar, ahora que ha decidido dar a luz en Canarias.

Patri Pérez ha acudido a una ecografía muy importante en la que ha descubierto cómo avanza su embarazo y las posibilidades que tiene para su parto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta lo que le han comunicado en su última visita al hospital y desvela si su hija ya está colocada en buena posición de cara al parto. La creadora de contenido desvela todos los detalles y cuáles son las conclusiones que ha sacado.

Patri Pérez está a punto de poder tener a su pequeña Cala entre sus brazos y ha llegado el momento de tomar muchas decisiones sobre su parto. Entre ellas, una que suscita mucho interés entre sus seguidores: saber qué papel va a tener Lester Duque en el parto. Después de muchas idas y venidas en su relación y los duros comienzos de su embarazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo cuenta todo sobre la decisión que ha tomado. ¡No te lo pierdas!