Lidia González 30 OCT 2025 - 15:08h.

Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ desvelaban el motivo real de su distanciamiento

El espectacular cambio físico de Adara Molinero tras su paso por Honduras

Compartir







Adara Molinero se ha convertido en la última expulsada de ‘Supervivientes All Stars’, quedándose a las puertas de la gran final. La influencer iniciaba su aventura en Honduras muy bien acompañada de su madre, aunque su vínculo no se encontraba en el mejor punto. La creadora de contenido y Elena Rodríguez atravesaban un complicado momento antes de su estancia en Honduras, algo que no dudaban en compartir en su videopodcast, ‘En las mejores familias’. ¡No te pierdas todo lo que contaban en Mediaset Infinity!

A pesar de que siempre han mostrado un frente muy unido, madre e hija protagonizaban un tenso momento en uno de sus programas al poner sobre la mesa el problema al que se estaban enfrentando. Transparentes como siempre y sin esconder lo que había pasado entre ellas, las influencers se sinceran sobre su situación. “Lo que hice lo volvería hacer”, confesaba Elena al explicar el origen del conflicto que se había desatado entre ellas.

Por su parte, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, que recibía una sorpresa de su novio tras su expulsión, visiblemente molesta con su madre, no dudaba en responder a sus declaraciones de manera muy tajante: “Pues no te contaré nada más”. Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ cuentan su versión de la historia y explican cómo han vivido esta situación, sin poder llegar a un punto común: “Forzaste algo que iba a pasar igualmente”.

Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ cuentan el motivo de su crisis

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero anuncia una feliz noticia

Aunque en un primer momento, Adara Molinero y Elena Rodríguez querían pasar de puntillas sobre el episodio que les había hecho llegar a este punto, madre e hija terminaban sincerándose. Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ cuentan el motivo de su crisis y la creadora de contenido se abre en canal sobre este complicado momento: “En la vida, hay veces que te gustaría que las situaciones fuesen de otra manera”.

La decisión que tomó Elena Rodríguez por el distanciamiento con su hija

PUEDE INTERESARTE Las impactantes imágenes de Adara Molinero, al límite

Adara Molinero y Elena Rodríguez se sentaban en su propio videopodcast para sacar a la luz la realidad de su relación y uno de sus momentos más difíciles. Madre e hija sorprendían a sus seguidores, ya que suelen mostrarse muy unidas, y explicaban que no se encontraban en su “mejor momento”. Tras todo lo que ocurrió entre ellas, Elena desvelaba la decisión que tomó por el distanciamiento con su hija y, sin poder contener la emoción, aseguraba: “Viviré más tranquila”.