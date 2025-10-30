Anita Williams habla claro sobre si quiere volver con Montoya

Natalia Sette 30 OCT 2025 - 13:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela en qué punto está su relación con Montoya y si desea retomar su relación con él

Anita Williams está espléndida en la alfombra roja de los ‘GenZ Awards’. Tras el complicado momento que ha pasado al detectarle dos tumores , la exconcursante de 'Supervivientes' se muestra tranquila y feliz en la gala de premios. Abierta como siempre, la influencer contesta a todas las preguntas de Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’ y habla claro sobre si quiere volver con Montoya.

No es un secreto para nadie que Anita y Montoya han tenido varias idas y venidas desde que participaron en ‘La isla de las tentaciones’. Aunque nunca han aclarado en qué punto está su relación, siguen estando presente el uno en la vida del otro. Ahora, Anita se ha atrevido a responder directamente y aclara si desea volver con Montoya. “Sigo enamorada”, asegura dejando en shock al entrevistador.

La creadora de contenido no oculta lo que siente por su expareja aunque admite que con él el futuro siempre está en incertidumbre. A pesar de los altibajos por los que han pasado, Anita parece dispuesta a luchar por su amor aunque la pelota esté en el tejado de Montoya esta vez. “Me moriría a su lado”, admite convencida la influencer. “No me escondo”, añade.

Jhon Kha no desaprovecha la oportunidad de entrevistar a Anita y le pregunta también por Manuel González, quién ha pasado recientemente por una ruptura con Gabriella Hahlingag. El colaborador quiere saber si sabe algo de él y en qué punto está su relación. Anita, al contrario de cómo reaccionó al ser preguntada por Montoya, se muestra tajante. “Corta”, dice contundente mirando a cámara.

