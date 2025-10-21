Alba Rodríguez habla de su verdadera relación con las compañeras de ‘La isla de las tentaciones’

Natalia Sette 21 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela con cuál de sus compañeras mantiene mejor relación actualmente

Bayan estalla contra Alba Rodríguez y defiende a Gerard

Alba Rodríguez viene dispuesta a responder a todas las preguntas de los colaboradores de ‘En todas las salsas’. Tras sincerarse sobre el mal momento que está pasando , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su verdadera relación con sus compañeras de edición. Dentro y fuera del programa han tenido varios encontronazos y es por ello que la influencer aclara cómo se encuentra su relación actualmente.

Ya ha pasado más de un año desde que las protagonistas de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ se conocieron. Aunque dentro de ‘Villa Playa’ tuvieron varios altercados , al salir han seguido han seguido viéndose, aunque tal vez menos de lo que a sus seguidores les gustaría. “Cada una vive en un punto de España, es complicado coincidir”, explica Alba Rodríguez.

Alba va nombrándolas una a una y se sincera sobre con cuáles de ellas mantiene una mejor relación. “Con Anita Williams hablo todos los días”, desvela la influencer. Alba cuenta que tienen un grupo de whatsapps por el que de vez en cuando se propone hacer una videollamada todas para ponerse al día pero rara vez pasa. “Estamos todas muy ocupadas”, reconoce. Aun así, Alba mantiene una amistad más estrecha con alguna de ellas y hablan a menudo.

Con una de las personas que ha chocado más a lo largo de todo este año ha sido con Bayan. No solo al salir de ‘La isla de las tentaciones’, si no durante su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Alba y Gerard se enfrentaron en diversas ocasiones y Bayan decidió ponerse de lado del lado del influencer, acto que le sentó fatal a la modelo.

Meses más tarde de que esto ocurriera, Alba aclara cómo está su relación con ella. “Mantenemos una cordialidad y un respeto”, asegura. Alba confiesa que lo hacen para no romper la dinámica de grupo y no generar mal ambiente. “No queremos separar al grupo”, reconoce sincera.

