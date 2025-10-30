Carlo Costanzia se esconde para no posar con Terelu Campos: la reacción de Alejandra Rubio

Rocío Molina 30 OCT 2025 - 11:05h.

El novio de Alejandra Rubio ha evitado hablar con la prensa y posar con Terelu Campos tras el estreno de su obra 'Santa Lola' en Madrid

El estreno en Madrid de la obra de teatro de Terelu Campos 'Santa Lola' ha dejado muchos momentos. Uno de ellos y de los que ha quedado constancia a través de varias imágenes que han captado los fotógrafos es el que ha protagonizado Carlo Costanzia al esconderse en un portal y no querer posar junto a su novia Alejandra Rubio ni con la madre de esta a la salida de la obra y antes de empezar la celebración.

Parece que no hay posado familiar para el clan Campos que esté libre de polémica. Después de todo lo que supusieron las instantáneas del 60 cumpleaños de Terelu Campos en las que aparecía Carlo Costanzia padre y no estaba Mar Flores en el evento, el novio de Alejandra Rubio ha preferido no acaparar la atención y no querer salir después de haberse hecho las fotos en el photocall junto a la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Al estar muy presente las últimas declaraciones de su madre Mar Flores y volver esta a hablar de su hijo, Carlo Costanzia ha preferido mantenerse en un segundo plano tras acabar las fotos oficiales y no hablar con los medios directamente. Su negativa a volver a posar tras terminar la obra de teatro ha dado lugar a una curiosa imagen que también ha sido captada por los reporteros gráficos: al hijo de Carlo Costanzia y Mar Flores escondido en un portal y fuera del plano viendo cómo posaban juntas Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio.

En los segundos que ha transcurrido ese momento, se ha visto cómo la influencer buscaba la mirada de su chico desde lejos y se la mostraba visiblemente seria. En esa escena, un fotógrafo insistía para pedir que los tres posaran juntos, pero Carlo Costanzia dejaba claro que no quería aparecer en ese momento. "Bueno, pues alas dos, a vosotras dos", terminaba por decir, captando solo a madre e hija antes de entrar a la posterior celebración.

Un estreno al que Carlo Costanzia ha acudido más serio y evitando a la prensa tras las polémicas que se han sucedido tras el libro de las memorias de su madre. Al notar su silencio y els egundo plano que ha ocupado ha sido la propia Alejandra Rubio la que ha salido en su defensa. "Es de pocas palabras. Cuando a él le apetece, ya lo sabéis", decía a los periodistas en el photocall en el que sí ha posado junto a ella, pero ha evitado dar declaraciones en todo momento.