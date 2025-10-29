Lorena Romera 29 OCT 2025 - 22:16h.

Alejandra Rubio y Terelu Campos han tenido con la presentadora un llamativo detalle en pleno huracán mediático por las memorias de Mar Flores

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han tenido un significativo gesto con Terelu Campos en el estreno de su obra en Madrid. La influencer y el actor han sorprendido con un bonito detalle a la presentadora, que ha presentado esta noche Santa Lola en el teatro Calderón. Una fecha muy especial para la hija de María Teresa Campos, que reconocía hace unos días sus nervios por este evento, que supone otro salto en su carrera como actriz.

Un evento al que no han faltado compañeros de profesión, amigos y, por supuesto, familia. En pleno huracán mediático por las memorias de Mar Flores, que siguen trayendo cola y acaparando todo tipo de titulares y minutos en televisión, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no han faltado a la cita con Terelu Campos. La pareja ha acudido al estreno de la función, mostrando su apoyo incondicional a la abuela de su hijo (que hace unos días reprochaba a su hija el no poder ejercer con su nieto como a ella le gustaría).

Así, aunque la ausencia de Carmen Borrego ha sido de lo más sonada, el cariño de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha llenado el hueco de su hermana. Para dejar constancia de que están de forma incondicional con la que fuera presentadora de 'Fiesta' durante el verano, la colaboradora de Telecinco y el cantante han posado en el photocall, sonrientes y haciendo divertidas poses mientras señalan la enorme imagen del cartel de la función, con Terelu Campos como la gran protagonista.

Para la ocasión, Alejandra Rubio ha escogido un total black negro (pitillos, blusa, americana y botas de tacón) y Carlo Costanzia, unos pantalones de vestir de pinza, una camiseta básica gris y una bomber con acabado de cuero.

El motivo de la sonada ausencia de Carmen Borrego

Pero ellos no han sido los únicos. José María Almoguera, su sobrino, ha acudido a disfrutar del estreno de Santa Lola en Madrid, acompañado de María La 'Jerezana'. El hijo de Carmen Borrego ha aclarado que "todo está bien" y ha explicado el motivo de la ausencia de su madre, ya que "está fuera" y "a veces se puede y otras no". Pese a todo, ha querido subrayar que "ha ido a verla tres veces, se la sabe de memoria, como Terelu".