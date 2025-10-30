Rocío Molina 30 OCT 2025 - 18:42h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha explicado todo lo que le dijo la ginecóloga en su última visita y que le ha costado varios días asumir

Estela Grande, embarazada de 24 semanas, recibe "noticias regulares" en la última visita al ginecólogo

Estela Grande se ha pronunciado tras tres días de silencio. La última visita que ha hecho al ginecólogo en su semana 24 de embarazo le ha dejado tocada al recibir unas noticias "regulares". La exconcursante de 'GH VIP' ha actualizado su estado de salud y explicado punto por punto lo que han decidido su médica tras esta última revisión.

Los planes para la novia del futbolista Juan Iglesias han cambiado de la noche a la mañana y ha necesitado varios días para asimilarlo, tal como ha contado en sus redes sociales. "Salí un poco regular", ha confesado para a continuación explicar todo aquello que le generó preocupación y que le ha hecho hacerse a una nueva idea y escenario en la recta final de su embarazo.

La influencer de 31 años se ha llevado un pequeño susto. En primer lugar porque la prueba de glucosa le ha dado unos valores muy bajos y eso le ha obligado a volverla a repetir. "A la doctora le extrañó. La he vuelto a hacer. Si sigue saliendo tan baja me tendrán que derivar al endocrino", ha contado, aunque eso no es el punto que le ha generado mayor estrés. "La segunda noticia es la que me dejó un poco más regular", ha explicado para a continuación contar lo que le ha dicho la ginecóloga.

"No voy a poder experimentar un parto vaginal. Va a tener que ser cesárea. Me lo confirmaron al 99,9%", ha lamentado Estela Grande tras hablar con la doctora. En su caso, salvo que se ponga de parto inesperado y no llegue a una cesárea de emergencia se tiene que hacer a la idea de que tendrá que tener su fecha programada. El motivo es por un factor de pasado al que no se puede arriesgar por las consecuencias.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha resignado a esto, aunque ha reconocido que le entristeció y que ha tardado un poco en asumirlo. "Es algo que podía pasar. Yo confiaba en que no, pero no va a poder ser", ha confesado tras ir asimilándolo. Estela Grande se ha centrado en lo importante que es la salud de sus bebés y sus deseos los ha puesto en un plano secundario. Esta decisión médica es tanto por ellos como por ella.

El motivo médico que condicionará el parto de Estela Grande

La influencer tenía la esperanza a que un capítulo de su pasado no le afectara en la recta final y en el momento de dar a luz a sus mellizos, pero no será a sí. A ella le practicaron hace dos años una miomectomía y ya le hicieron una cesárea para quitarle dos miomas. "Me abrieron y tengo una cicatriz muy grande en el útero. Por eso no me la puedo jugar y más siendo un parto de dos", ha confesado del riesgo que hay a que esta se abra y se rompa en el momento de los pujos y del esfuerzo extremo.

Un motivo suficientemente de peso para que la exmujer de Diego Matamoros haya encajado esta noticia, aunque no fuera la que esperaba oír en boca de su ginecólogo.