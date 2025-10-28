Rocío Molina 28 OCT 2025 - 12:21h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha acudido a su cita ginecológica y el diagnóstico no ha sido el esperado

Estela Grande da detalles sobre cómo se prepara para el parto: "Voy a ir con los deberes hechos"

Estela Grande ha entrado en la semana 24 de su embarazo y tras acudir a su última visita al ginecólogo se ha encontrado con "noticias regulares". Sin poder ocultar la preocupación, la que fuera concursante de 'Gran Hermano DÚO' ha contado las novedades a sus seguidores, prometiendo dar más detalles cuando tenga más tiempo y haya encajado todo.

La influencer de 31 años se ha llevado un pequeño susto porque lo que ha escuchado no era algo que se esperara en esta última revisión. La novia del futbolista Juan Iglesias, que cada vez tiene más presente y está preparándose ya para el parto, ha sido consciente de que hay circunstancias suyas que podrían alterarlo.

A la exmujer de Diego Matamoros se le operó por cesárea para extirparle un mioma hace dos años. Y eso, tal como le han avanzado va a ser determinante en el momento de dar a luz. Y a eso se le ha añadido el extraño resultado que ha salido en la prueba de la glucosa.

Si hace tan solo unos días, Estela Grande posaba feliz y hablaba de lo bien que estaba llevando su embarazo, ahora la exconcursante de 'GH VIP' se ha quedado entre consternada y preocupada tras su última visita al ginecólogo.

En esta cita médica han comprobado que sus bebés crecen correctamente y eso es lo más importante, aunque hay un problema que tienen que comprobar si es pasajero y que no afecte de algún modo a los bebés.

Un problema que experimentan algunas mujeres durante el embarazo, aunque sea más "raro" que otros. "Del gine, noticias reguleras. Los bebés están genial. Pesan ya 800 gramos cada uno, pero tengo novedades de cara al parto en relación con toda mi operación anterior y me tienen que repetir la prueba de la glucosa porque ha salido muy baja. Raro. Todo lo que me pasa es raro", ha alcanzado a explicar.

Asegurando que dará más detalles para tranquilizar a sus seguidores, Estela Grande sabe que una hipoglucemia gestacional (nivel bajo de azúcar en sangre) puede darse por los cambios hormonales y está resignada a que le tendrán que repetir la prueba y que eso no implica nada más.

Este suele ser un problema pasajero y en su caso está muy controlada y eso la tranquiliza, aunque estas no fueran las noticias que esperaba encontrarse en la última consulta médica, tal como ha contado en sus redes sociales.