Lidia González 30 OCT 2025 - 19:00h.

Las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ desvelaban el motivo real de su distanciamiento

El motivo por el que Jessica Bueno no quería ser madre con Luitingo

Compartir







Jessica Bueno se enfrenta a la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ y, hace tan solo unos días, se abría en canal en su ‘puente de las emociones’ para sincerarse sobre su recorrido personal y profesional desde que saltase a la fama. Aunque hablaba abiertamente de su profesión como modelo y su recorrido por distintos realities, lo cierto es que la influencer tiene una desconocida profesión alejada de las pasarelas y la televisión. La andaluza hablaba de ello en profundidad en uno de los programas del videopodcast que presentaba junto a su ex, Luitingo, ‘Un cuento imperfecto’. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sentaba en su propio videopodcast para desvelar una faceta que muy pocos conocían hasta el momento. La modelo es conocida no solo por su profesión desfilando y por sus apariciones en televisión, sino que también ha sido protagonista de dos relaciones muy conocidas con Kiko Rivera y Jota Peleteiro, pero su profesión fuera de los focos era todo un misterio. La creadora de contenido explicaba así todos los detalles sobre la empresa que lleva: “Es un proyecto que iniciamos y puede ir bien o no también”.

PUEDE INTERESARTE Las palabras de Jessica Bueno con su madre y sus hijos

La influencer explicaba así el motivo por el que decidió dar el salto a las pasarelas: “Tenemos que comer”. Por primera vez, la creadora de contenido sacaba a la luz su vena empresarial junto a una gran amiga suya, y socia, y explicaba los detalles de su negocio de organización de eventos: “Es lo que hemos estudiado”. Cansada de que continuamente se señale que no tiene otro papel que el de ser concursante de realities o pareja de personas conocidas, Jessica saca a la luz qué ha estudiado y a qué se dedica.

Jessica Bueno se sincera sobre el ‘hate’ por ser novia de un futbolista

PUEDE INTERESARTE La protectora que da en adopción a los perros de Jota Peleteiro emite un comunicado

Siguiendo con su lucha por el reconocimiento personal en este videopodcast, conclusión que ha mantenido durante todo su paso por ‘Supervivientes All Stars’, Jessica Bueno se sincera sobre el ‘hate’ que ha recibido por ser novia de un futbolista. La sevillana recibía a Andrea Sesma, exmujer de Iker Muniain y pareja de Luis Milla Manzanares, para hablar largo y tendido sobre este odio y poner en común las similares experiencias que han recibido por ser “la mujer de”. ¡No te pierdas todas sus reflexiones en Mediaset Infinity!