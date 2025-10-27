Patricia Fernández 27 OCT 2025 - 00:38h.

En 'La mesa de las tentaciones', Jessica Bueno se enfrentaba a una decisión difícil, ella se cortaba 25 centímetros de pelo, pero después podía aceptar una última oferta para poder hablar con sus hijos y su madre.

La idea de raparse la tenía entre la espada y la pared, así que pidió poder dejarlo más corto, pero sin llegar a afeitarse del todo. Al final, por su valentía y lo mucho que se lo pensó, momento en el que Poseidón decidía darle esos diez minutos para hablar con su familia, de la que no sabía nada desde que empezó la aventura en Honduras, por "haber sido tan valiente".

Ya en la playa, Jessica se despedía de sus compañeros para irse a vivir este especial momento para ella. Ya estando sola y con teléfono en mano, la concursante conectaba con su madre, la que le dedicaba unas bonitas palabras: "Lo estás haciendo fenomenal, para nosotros ya has ganado. Sigue como vas que lo estás haciendo estupendamente, eres puro corazón, una luchadora".

La que lanzaba un mensaje a sus hijos: "Que sepáis que os adoro y que os quiero con todo el alma, estoy muy orgullosa de vosotros"

"Qué guapos, os echo mucho de menos. Estoy llorando, pero de felicidad. Por poco me rapo por veros", añadía Jessica ella y se dirigía a su madre, Toñi: "Estoy aquí por vosotros y aguanto todo por eso. Estoy deseando pegaros un achuchón fuerte. Estoy tan orgullosa de ellos y de vosotros que os habéis hecho cargo de todo, todos estos días, de los tres".

La reacción de Sandra Barneda a las palabras de la madre de Jessica Bueno

"Mientras mi corazón esté aquí latiendo, vas a tener aquí a tus padres", le quería dejar claro su madre ante las palabras de la concursante, frase que recalcaba la propia Sandra Barneda: "Me he quedado con esto, qué bonita. Los padres, cómo son... me he puesto tierna".