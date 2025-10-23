Lidia González 23 OCT 2025 - 19:00h.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se emocionaba al reconocer las razones por las que no iba a tener un hijo con Luitingo

Jessica Bueno, rota, recuerda su historia de amor con Luitingo

Jessica Bueno se ha sincerado recientemente sobre el amor en su paso por ‘Supervivientes All Stars’ y no ha podido evitar pensar en su última relación. Pero, antes de eso, protagonizaba su propio videopodcast, ‘Un cuento imperfecto’, en el que confesaba el motivo por el que no quería ser madre con Luitingo. La pareja se sentaba frente a las cámaras para hablar del futuro de su relación y la modelo tenía muy clara la decisión respecto a ampliar la familia junto al andaluz.

A pesar de que, en ese momento, su relación iba viento en popa y que no podían imaginarse el uno sin el otro después de todo lo que habían vivido en ‘Gran Hermano VIP’, lo cierto es que la sevillana se mostraba firme en su postura. Aunque para el cantante el hecho de convertirse en padre se trata de un sueño, Jessica se declaraba muy tajante: “Conmigo no vas a ser madre”.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’, que se ha confesado con Miri sobre su noviazgo con Luitingo, tenía muy clara su contundente decisión, pero también se emocionaba al explicar las razones por las que no podía tener un hijo con Luis y cómo se sentía al respecto: “Yo no voy a poder darle lo que él va a necesitar”. Visiblemente afectada por esta situación, la modelo se sinceraba con su pareja y todos los espectadores.

Luitingo reacciona a las palabras de Jessica Bueno sobre su paternidad

Luitingo nunca ha escondido su gran deseo de convertirse en padre, pero en ese momento, sus planes se veían frustrados por la postura que había tomado su novia al respecto. El cantante no dudaba en reaccionar a las palabras de Jessica Bueno sobre su paternidad y confesaba cómo se sentía al saber que no iba a poder tener hijos con su pareja. "Siempre he tenido esa ilusión", comenzaba explicando el que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP'.

La modelo habla sobre el papel del cantante como padre

Las palabras del cantante exponiendo sus sentimientos al no poder cumplir su gran sueño también tenían un efecto inmediato en Jessica, quien no tenía reparos en hablar sobre el papel del cantante como padre. Una faceta sobre su novio que había descubierto “fuera del reality” que compartieron y que tenía muy claro que quería poner sobre la mesa: “Es otra cosa que me ha enamorado de él”. ¡No te pierdas todo lo que contaron los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' en su propio videopodcast!