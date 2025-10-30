Silvia Herreros 30 OCT 2025 - 12:06h.

El hijo de Isabel Pantoja se sincera y explica la razón real por la que sus próximas canciones son de estilo romántico

Así suena la primera canción de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales: su significativa letra

Kiko Rivera ha publicado un adelanto de su próxima canción. Un avance que ha tenido una gran acogida por parte de sus seguidores, a los que el hijo de Isabel Pantoja ha querido confesar los verdaderos motivos que le han llevado a escribir canciones de amor tras separarse de Irene Rosales. Tal y como el propio exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' ha revelado, esta será solo la primera de una serie de canciones románticas que irá publicando a lo largo de los próximos meses.

Mientras algunos opinan que las razones por las que Kiko se ha pasado a su "versión más romántica" se debe al simple y llano hecho de lo 'arrepentido' que estaría por haber dejado escapar a la madre de sus hijas, él explica sus razones.

Lo hace meses más de un mes después de confesar en TikTok que necesitaba "expresar" lo que siente en estos momentos a través de su música y de asegurar que quería hacer un alto y dejar de lado sus temas más discotequeros y bailongos. Kiko parece querer huir ahora del éxito que de canciones comoTuboescape o Quítate el top, los cuales compuso con el objetivo de divertir y hacer bailar a la gente en sus shows. Ahora, su intención y objetivo es diferente.

El padre de Fran Rivera Bueno (su primogénito, fruto de su relación con Jessica Bueno) y de Ana y Carlota Rivera Rosales (las hijas nacidas de su ya extinto matrimonio con Irene Rosales) ya no busca el "hacer el hit". No parecen importarle los números, las visualizaciones o el rédito económico que sus canciones puedan otorgarle. Ahora solo quiere transmitir.

"Solo quiero hacer canciones que la gente sienta, que conecten, que les acompañen en su día a día. Canciones que te hagan la vida un poco mejor cuando las escuchas y que terminen siendo tuyas. Ya no se trata de números, se trata de emociones. Y las próximas canciones… vienen justo con ese corazón", asegura el cantante a través de sus redes sociales.

Se desconoce el número de canciones de amor que Kiko Rivera tiene pensado lanzar en esta nueva y profunda etapa en la que se encuentra. Aunque antes aseguraba que esto iba a ser "algo puntual", el éxito que ha tenido el avance de su nueva canción, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo día 21 de noviembre, podría haberle animado a continuar componiendo canciones de este estilo. tras su ruptura de Irene Rosales.