Kiko Rivera ha sacado a la luz la letra de la canción que ha compuesto tras su ruptura con Irene Rosales. Unos versos de lo más significativos y contundentes que él mismo describe como su "versión más romántica", con la que "sale de su zona de confort". Pero es lo que necesita ahora el exconcursante de 'Supervivientes', que se encuentra en una época de cambios tras separarse de la madre de sus hijas tras once años de noviazgo y nueve casados.

No ha sido nada fácil para el hijo de Isabel Pantoja, que él mismo ha reconocido públicamente que ha tenido momentos en los que se ha sentido solo, profundamente triste, con una sensación de que la casa se le "caía encima". Pero no le queda otra que asumir que ahora han tomado caminos separados. Además, su exmujer ha reconocido que es una decisión de no retorno.

"Los dos sabemos que ya no hay más solución", ha señalado en la entrevista que ha concedido para 'Semana', donde ha desvelado todos los detalles de su separación: desde el día que decidieron sentarse a tener la conversación para terminar con su matrimonio, pasando por el motivo que lo propició, hasta la custodia de sus hijas y el acuerdo económico al que han llegado tras poner punto y final a su relación.

Una entrevista sobre la que el dj estaba al tanto. Según la influencer, él lo único que quiere para ella es su felicidad. "Kiko me ha puesto todo muy fácil", ha reconocido la de Ginés (Sevilla), de 34 años. Y, aunque él no ha reaccionado de forma directa (tan solo compartió una foto de Ana y Carlota, diciendo que ellas son "su prioridad" y dejando más que clara su postura), ha tenido un gesto que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores.

La nueva canción de Kiko Rivera tras romper con Irene Rosales

Y es que el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sacado a la luz un fragmento de la canción que ha compuesto tras separarse de Irene Rosales. Una letra de lo más llamativa, en la que el hijo de Isabel Pantoja saca a relucir su lado más sentimental, hablando de una conquista. "Me apetece enseñaros un poquito. Estoy saliendo de la zona de confort, vuelve el Kiko más romántico", expresa el artista.

"Vuelve el Kiko más romántico"

"Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar", dice la canción en la que está trabajando Kiko Rivera tras separarse de Irene Rosales, que saldrá "muy prontito" y que es, a día de hoy, una de sus composiciones más personales.