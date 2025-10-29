Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 09:53h.

Kiko Rivera ha compartido los primeros segundos de su nueva canción y se ha mostrado emocionado por la buena acogida

El motivo por el que el nuevo novio de Irene Rosales ha hecho las maletas y abandonado el país

Kiko Rivera ha optado por no hacer declaraciones a los medios de comunicación tras su ruptura con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas pequeñas. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha centrado en construir su nueva vida: se ha comprado una casa, se ha refugiado en sus hijos - tiene un tercero, Fran Rivera Bueno, fruto de su relación con Jessica Bueno - y se ha enfocado en su carrera musical, apostando por el lanzamiento de una nueva canción con la que, como él mismo define, vuelve a su era más romántica.

"Vuelve el Kiko más romántico… Una canción escrita desde lo más profundo de mi ser", ha anunciado el primo de Anabel Pantoja en Instagram junto al vídeo en el que se escuchan los primeros segundos de este nuevo tema del que aún no se conoce el título. Hace unos días, era él mismo quien compartía algunas líneas de esta primera canción postruptura: "Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar".

La letra es muy significativa porque habla del "café en la mañana" y si hay algo que repite Irene Rosales en sus stories es que le encanta tomar café, que no puede empezar su mañana sin una taza y en una ocasión contó que fue ella la que le transmitió al hijo de Isabel Pantoja el gusto por esta bebida.

El finalista de la primera edición de 'GH DÚO' le ha pedido a sus seguidores su opinión sobre este nuevo tema y ha recibido un aluvión de mensajes positivos. Su ex no ha dejado ningún comentario pero le ha expresado su apoyo en su carrera musical al darle 'me gusta' a su post. Ya cuando él publicó la letra, ella le mostró su apoyo ante el micro de 'Europa Press': "De verdad, de corazón, ojalá que sea un éxito. Yo lo voy a apoyar al 100%".

Al hijo de Isabel Pantoja le ha emocionado el apoyo de sus fans y ha subido un segundo post en el que les anuncia la fecha prevista del lanzamiento de su nueva canción: "Gracias por el recibimiento al adelanto de mi nueva canción. Me alegra el alma ver tantos mensajes bonitos, de verdad. La fecha prevista de salida es el 21 de noviembre (aún por confirmar). Prometo que valdrá la pena la espera ".