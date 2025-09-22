Silvia Herreros 22 SEP 2025 - 08:00h.

El exconcursante de 'GH Dúo' y 'Supervivientes' quiere expresar lo que siente a través de su música

Kiko Rivera explica cómo es su relación actual con Irene Rosales tras separarse: "No la he perdido"

Compartir







Kiko Rivera habla de la canción que está componiendo sobre su ruptura con Irene Rosales. El exconcursante de 'GH Dúo' se encuentra atravesando un momento complicado debido al fin de su relación con la madre de sus hijas, con la que ha estado durante once años (nueve de ellos de matrimonio). El hijo de Isabel Pantoja, que no quiere "sacar partido económico de esta situación, ni acudir a televisión para hablar de su vida privada", parece haber encontrado la forma de "expresar sus sentimientos" y hablar de lo ocurrido a través de la música.

Así lo ha expresado él mismo a través de las redes, en donde, desde el salón de su nueva casa, ha confesado a sus seguidores que está escribiendo una canción muy importante para él.

PUEDE INTERESARTE El dineral que Kiko Rivera ha llegado a ganar por hacer un bolo en una discoteca: la cifra

Kiko lleva ya algún tiempo sin deleitar a sus fans con nueva música. No obstante, asegura tener varias "cosas preparadas". Antes de que acabe el año tiene intención de lanzar un par de canciones; el resto llegarán en 2026. Su nueva música seguirá la línea de sus últimos hits. No obstante, debido a su situación personal, Kiko pretende hacer un alto y dejar de lado de manera temporal sus temas más discotequeros y bailongos, como sus ya míticos Quítate el top o Tuboescape.

"Estoy ahora en un momento de mi vida en el que estoy un poco más pochete. Entonces, quizás deje un poco, no del todo, pero sí un poco de lado la música de discoteca, como Mambo, Malibú, Rulay o La rizos, todo eso que hemos sacado que es super bailable, y sí que tengo ganas de expresar con mi música cómo me siento en estos momentos", ha dicho a través de un directo de TikTok.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En esta canción, probablemente una balada, el también exconcursante de 'Supervivientes' (reality en el que conoció a Jessica Bueno, madre de su primer hijo), Kiko podría dar nueva información sobre su ruptura con Irene Rosales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se desconoce si lo hará al más puro estilo Shakira o si su tema será más un homenaje a la mujer que ha estado a su lado en sus peores momentos durante la última década. A juzgar por los términos en los que habrían terminado, todo apunta más hacia esta segunda teoría.

El hijo del difunto Paquirri ha querido tranquilizar a sus seguidores, ya que no piensa sacar todo un disco. "Va a ser algo puntual", ha repetido hasta en tres ocasiones. "Al final es la manera que tengo de expresarme, a través de mi música. Por ahí sacaré algo, igual que saqué las canciones para mis hijos, que evidentemente no pongo en los shows ni pincho en ninguna actuación. Son canciones que yo saco y escribo para expresarme y contar cómo me siento en determinados momentos de mi vida", ha revelado..

"Ahora ha llegado un momento de mi vida en el que necesito expresarme a través de mi música. Si sois un poco listos y sabéis lo que me ha sucedido sabréis un poco de lo que va el tema que estoy escribiendo", dice sin hacer alusión directa a la temática de su próximo single.

"No sé cuándo saldrá, pero es la manera que tengo de expresarme. Luego seguiré con otras movidas para que la gente baile, sude y disfrute, pero en determinados momentos de la vida necesito expresar a través de mis canciones cómo me siento", ha concluido..