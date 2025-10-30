Silvia Herreros 30 OCT 2025 - 10:03h.

Sandra Férriz recibe un primer diagnóstico para el problema que sufre su hija

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han tenido que llevar a su bebé a un fisio pediátrico por este mismo asunto

Sandra Férriz acude al pediatra con su hija recién nacida, desesperada por el problema que la pequeña Gia sufre desde hace semanas. Consciente de que la situación que estaban viviendo en casa no era "normal", la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido llevar a su segunda hija en común con Darío Sellés al especialista. Tras su paso por consulta, la de Alicante se ha animado a hablar del posible diagnóstico que le han dado para la pequeña.

"Hemos dormido 3 horas esta noche y a trompicones, a la 1 vamos al pediatra porque no puedo más ya", ha confesado la influencer a sus seguidores a través de sus historias temporales de Instagram.

Aunque aún es pronto para determinar con firmeza qué es lo que le ocurre a la hermana de Noah Sellés, el primer hijo nacido fruto de la relación de los participantes de 'LIDLT 4', todo apunta a un posible caso de APLV.

La pequeña padece desde hace algún tiempo los temidos cólicos del lactante, "problema" bastante frecuente en bebés recién nacidos que provoca "llantos incontrolables" debido a las molestias y dolores que sufren. Sus causas no están claras, aunque suelen estar relacionadas con factores gastrointestinales, biológicos y/o psicosociales.

Dentro de estos tres grandes grupos podemos encontrar problemas relacionados con un aparato digestivo que no ha desarrollado por completo; un desequilibrio de bacterias saludables en el tracto digestivo; alergias alimentarias o intolerancias a alimentos; alimentación en exceso o insuficiente; migrañas, estrés o ansiedad familiar. En lo que respecta al caso de la hija de Sandra y Darío, parece que todo se debe a un problema de APLV, alergia a la proteína de la leche de vaca. Aunque los médicos deben continuar estudiando su caso, por los síntomas que presenta la niña parecen coincidir con esto mismo.

Según los expertos, la APLV una reacción del sistema inmunológico a las proteínas de la leche de vaca que es común en bebés y niños pequeños. Los síntomas pueden variar desde cutáneos, digestivos y respiratorios hasta anafilaxia y aparecen tras la ingesta de leche o sus derivados.

"Empezamos con leche hidrolizada desde hoy", cuenta Férriz tras su visita al pediatra. Aunque el diagnóstico no sea claro todavía, eliminando la proteína de la leche de vaca de la dieta de la pequeña, a la que alimentan con leche de fórmula debido a los problemas que la madre de la criatura tuvo con la lactancia durante su primer posparto, pretenden que los "problemas de barriga" de Gia desaparezcan. De no ser así, deberán continuar realizándole pruebas de exclusión-provocación.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que puede que este no sea el diagnóstico definitivo de su hija, Sandra ha querido recomendar a aquellos seguidores que tengan "bebés que les está pasando más o menos lo que a Gia", que el mayor número de "fotos y vídeos" posibles a todo aquello "que no veáis normal". "Pañales, llantos, erupciones de la piel...", dice mientras explica que esto puede "ayudar un montón al pediatra a la hora de determinar un diagnóstico.