Silvia Herreros 30 OCT 2025 - 14:18h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' recuerda la muerte de sus padres, de su hija y tres hermanos en su última canción

La cantante comparte una desgarradora carta sobre la muerte de su hija tras perder a su hermana por un cáncer terminal

Sonia Monroy ha querido abrir su corazón y expresar lo que siente tras la reciente muerte de su hermana a causa de un cáncer terminal. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' tiene el "alma hecha pedazos" y se encuentra atravesando "uno de los momentos más difíciles" de su vida. Pese a ello, ha logrado componer la que probablemente sea su canción más trágica hasta la fecha.

La actriz de Hollywood ha conseguido escribir la letra de Amor eterno, desde "el dolor más profundo" y con el "corazón sangrando entre cada nota". Desde Francia, y "entre lágrimas y soledad", la cantante encontró en la música su mayor refugio. "Fue allí donde mi corazón necesitó gritar su dolor a través de una canción", cuenta a sus seguidores a través de sus redes.

"Estoy atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Siempre intento ser un mujer fuerte pero una vez mas me rompí en mil pedazos y por ello tuve que irme lejos de todo lo que seguía hiriendo mi alma", reconoce mientras explica el motivo por el que ha estado algo más ausente.

La artista asegura que "cada verso" de este nuevo tema es "una lágrima que no secó" y "una herida que no cerró" y que "cada nota" es un "suspiro" que envía al cielo. Sonia no solo dedica esta canción a su reciente hermana, Mariángeles Monroig, también se dirige a "los que me faltan aquí, pero me sostienen desde allá arriba": la hija que perdiera, a sus difuntos padres y a dos hermanos más a los que también perdió hace tiempo.

Amor Eterno es el grito de una hija, de una hermana, de una madre (...) es mi manera de decirles que los amaré eternamente. Y aunque mi alma quedó hecha pedazos, canto para que no se muera del todo. Porque a veces, cantar es mi única manera de seguir viviendo. Dedicada a todos los corazones que saben lo que duele tener un ángel en el cielo, pero siguen adelante gracias a su Amor Eterno", explica.

"No sé si fue el destino o fue el dolor. me quita lo que amo sin pedir perdón. Perdí a mis padres, mi hija ni nació. Y tres hermanos se apagaron con mi voz. Yo sigo aquí, con la fe temblando, gritando al cielo, pero no me está escuchando". "Por qué la vida me castiga así. Por qué me manda tanto que sufrir. Si todo lo que amo se me va, si todo lo que amo Dios lo hace volar. No tengo fuerzas, pero sigo aquí. Mi alma rota quiere resistir. Y aunque el dolor no me deje dormir, sigo esperando un motivo pa seguir", son las primeras estrofas de la nueva y desgarradora canción de Sonia Monroy sobre su trágica vida.