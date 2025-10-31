Entre lágrimas, el padre de Miri y la superviviente se reencuentran. Además, éste le revela qué pensó cuando reveló su historia familiar

Miri Pérez Cabrero, al igual que el resto de sus compañeros, descubre cuál es su aspecto físico actual después 56 días de aventura en Honduras. Lo hace mirándose en un espejo que lentamente sube mientras ella sopla pues "es una tela mágica como la de Aladino" la que lo recubre, señala Jorge Javier.

Un gritito de sorpresa y varios saltos de emoción, esa es la reacción que tiene la superviviente al ver cómo ha quedado su pelo tras haberse enfrentado a la mesa de las tentaciones. "¡Jorge, que me gusta!", confiesa la influencer. Al verse tan diferente, se da cuenta que "necesitaba un cambio de vida y un cambio de look" porque "cuando se va una parte de ti, llega otra".

El presentador le interrumpe para pedirle que suba al altar y lea en voz alta para la audiencia de la final de 'Supervivientes All Stars' el pergamino que le espera. Nada más ver las primeras palabras, reconoce al instante qué tiene en sus manos: su carta a su yo futuro. Sin embargo, no se podía esperar que, mientras revelaba su contenido, su padre aparecería en el lugar produciendo así este emotivo momento.

Miri Pérez-Cabrero, preocupada por la opinión de su padre

Al escuchar la voz de su padre continuar la carta que ella misma estaba leyendo, la cara de Miri Pérez lo dice todo. La concursante no puede evitar contener la emoción al girarse y verle a tan pocos metros de ella, por lo que decide salir corriendo y abrazarle.

Tras darse numerosos besos y muestras de cariño entre lágrimas, Eduardo comienza a decirle a su hija qué piensa sobre su concurso: "Has superado todas las expectativas que teníamos, lo has hecho impresionante". Sin embargo, hay algo que preocupa especialmente a la concursante: "¿Viste mi puente?".

Y es que en él, Miri Pérez-Cabrero reveló la historia del divorcio de sus padres. "Qué fuerte, nena. Me gustó, pero te pasaste un pelín en alguna cosa, ya lo hablaremos. No pasa nada", afirma y prosigue alabando su concurso. Sin embargo, al preguntar por el tema Jorge Javier, la superviviente le pide: "Sé sincero, estaba preocupada".

Al padre de la superviviente le llamó especialmente la atención una parte concreta en la que señalaba que se enteraron un día de que iba con hombres. "Como si yo saliera a la calle con un bolso y no. Fue mucho más tranquila, mucho más consistente... No fue una algarabía así, solamente esto".