Lara Guerra 01 NOV 2025 - 00:10h.

Gloria Camila acude a '¡De Viernes!' para hablar sobre su trayectoria por 'Supervivientes All Stars 2025'

Lydia Lozano reaparece a lágrima viva en '¡De viernes!' y actualiza el estado de salud de su marido: "Lo han operado del corazón'

Compartir







El pasado 30 de octubre, Gloria Camila ponía fin a su concurso en 'Supervivientes All Stars 2025'. Entre Miri, Rubén, Toni y Jessica, finalmente quedó en un duelo entre la modelo y ella; su gran apoyo dentro del concurso más extremo de toda la televisión. La amistad entre ambas se forjó y consolidó dentro del programa, en el se apoyaron y defendieron, compartiendo así momentos muy emotivos, pero...¿Cómo se siente la hija de Rocío Jurado tras su salida?

Como invitada del 'De Viernes' uno de los temas por los que más se le ha preguntado es por su participación en 'Supervivientes' y más después de la increíble final que ha dejado a Rubén Torres como el ganador de su edición y a Jessica Bueno como finalista. Sobre esto, Gloria asegura que Torres era un claro ganador.

Sobre Jessica Bueno explica que "llegar hasta ese punto...quien fuese ganador es justo. Yo tenía el corazón con Jessica, pero también haberse superado y quedado segunda, se ha descubierto y es un gran premio. Ha tenido una victoria personal y suya, que era lo que necesitaba".

Gloria Camila, sobre la modelo: "Desde el primer momento la sentí como una mujer limpia, sin maldad y sin necesidad de polémicas"

Respecto a la amistad entre ambas, Gloria explica que "la conocí siendo colaboradora. Desde el primer momento la sentí como una mujer limpia, sin maldad y sin necesidad de polémicas. Una persona que creía que me aportaría cosas buenas. Tuvimos la suerte de coincidir desde el que entramos en el mismo grupo y cuando he tenido bajones dentro ha sabido sacarme de ahí. Ella me ha dado la paciencia y la positividad de las cosas, no tomármelo todo a lo personal y gracias a ella he sabido mantener mis impulsos. Creo que a ella le he aportado ese empujón de parar cuando no era justo o que se enfrentara a decir lo que opinaba. Ha sabido reencontrarse", confiesa.

Por último, Lydia Lozano ha aprovechado para recordar cuando en el puente de las emociones, Jessica Bueno insistía en que ya era libre, a lo que Camila confiesa que "creo que ha estado bastantes veces subestimada. Me parece que no le han dado el valor que ella tiene. Creo que en Supervivientes se ha encontrado ella, su autoestima estaba por los suelos".